Relato de alcoba

Estrenada comercialmente durante la primera mitad del 2012, La venganza de una mujer (2011, Portugal) acaba de entrar en la programación de Mubi. Así que es un buen momento para revisar o revisitar esta interesante película dirigida y escrita por Rita Azevedo Gomes.

Tomando como base el relato homónimo firmado por Jules-Amédée Barrey d’Aurevilly que aparece en su conocida colección Las diabólicas, publicado en 1874; la historia inicia con Roberto (Fernando Rodrigues), un dandy ya entrado en años que siente que su vida ha entrado en recesión en cuanto al experimentar emociones nuevas. Roberto es lo que antes se llamaba “un libertino”: adinerado, poderoso y abierto a cualquier posibilidad de encuentro sexual sin ninguna atadura moral. Él encuentra a esta mujer (Rita Durão), una cortesana, mientras visita un salón para aliviar su sed. Inquieto por tener a esa mujer en su cama y ver si ella logra romper el tedio que ya siente que lo ahoga, Roberto y la mujer entran en una habitación y es ahí que comprenderá que será el mudo escuchar de un largo monólogo con el que esa mujer explicará qué hace ahí y qué papel le tocará a él cumplir en esa trama. La venganza de una mujer fue su cuarto largometraje de ficción, así se debe hacer una observación: las propuestas de la realizadora portuguesa tienen una marcada tendencia pictórica y literaria que En la venganza de una mujer son llevadas al límite.

Filmada con una puesta en escena que no pretende emular una realidad, que busca que se note el cartón de las paredes y la falta de un techo sobre las cabezas de los actores. Incluso que estemos atentos al trabajo de iluminación y a cómo esa habitación se convierte en una extensión del relato que la mujer va contando. Qué decir del manejo de cámara. Apenas un movimiento aquí, otro allá, casi ningún corte.

Todo funcional, poca expresividad. El interés de Azevedo Gomes está en la labor de los actores y, en concreto, en esos extensos parlamentos retóricos que su guion los hace decir. Eso sí, por momentos uno no siente que está viendo “teatro filmado”, sino una pieza de danza moderna en la que los “ejecutantes” hablan mientras van elaborando una coreografía que solo funciona debido a esa cercanía y esa coherencia dramática y narrativa impuesta. Coreografía en la que también está involucrada el trabajo de cámaras de Acácio de Almeida. Cuando salió publicada su colección, Barrey d’Aurevilly planteó que su interés estaba centrado en atacar a la sociedad burguesa por su doble moral: por un lado, socialmente defensores de una moral elevada. Por otro, y gracias a el “poder” que les da su riqueza y su posición social, unos pervertidos enclosetados que dedican parte de su fortuna en corromper todo lo que esté a su alcance cuidando solo que su imagen no se manche. En eso se centra también Azevedo Gomes, aunque ella no fija su interés en señalar a la sociedad, sino al cine mismo. La venganza de una mujer podría considerarse como la “venganza de una cineasta” al cine cómodo y poco arriesgado.