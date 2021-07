Remover el pasado

Regularmente, cuando un documental lanza la pregunta sobre quién hizo qué en su título, sabemos de antemano que esta no será respondida de forma directa. Que los realizadores nos recetarán un puñado de hipótesis, todas respaldadas por la información recabada y presentada, para que el espectador sea el que decida con cuál se queda. Digo todo esto para que aquel que vea Red Privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía? (2021, México) se vaya a sentir frustrado porque la pregunta que lanza el título del documental sí se responde y con una sola hipótesis. Cierto, no es la única que se presenta, pero sí es a la que le dedican más tiempo y recursos. ¿Cuál es? Ah, eso lo dejo para que lo descubran por su cuenta. Mejor intento responder ¿Quién fue Manuel Buendía Tellezgirón? Nacido en Heroica Zitácuaro, al oriente de Michoacán, un 24 de mayo de 1926, graduado en la Escuela Libre de Derecho luego de pasar unos meses en el seminario, Manuel Buendía fue un periodista que inició cubriendo la nota roja para varios periódicos de la Ciudad de México. Así aprendió a pensar como agente de policía y oficial investigador. Por ello, sus notas y crónicas iban más allá que un mero escupir información. Todas ellas eran narraciones con detalles que no necesitaban que le filtraran, sus deducciones solían dar en el clavo casi siempre. Poco a poco su destacado trabajo como reportero lo llevó a dirigir un diario, La Prensa. Ahí impuso una nueva forma de cubrir y presentar las notas de corte urbano, sean sociales o policíacas. Luego, pasaría a trabajar para el Gobierno de la Ciudad de México como jefe de comunicación social. Pero ese trabajo lo asqueó, así que no tardó en dejarlo. Aunque lo hizo acrecentar sus conexiones y experiencias. Comenzó a publicar una columna de opinión titulada “Red Privada” a finales de 1978, en Excélsior. Luego fue reproducida en más de 60 periódicos nacionales. Con ella, su influencia como líder de información creció. En esa columna, Buendía se dedicó a criticar actos de corrupción de políticos mexicanos. También señaló organizaciones de ultraderecha que promovían discursos y acciones de odio.

La influencia del Gobierno estadounidense en el país y en Latinoamérica. Y fue uno de los primeros que señaló el surgimiento y el peligro que significó la aparición de los cárteles del narcotráfico. El 30 de mayo de 1984, saliendo de sus oficinas tras una larga jornada de trabajo, un hombre se le acercó y lo mató dándole cuatro tiros por la espalda. Luego escapó en una motocicleta. A partir de ese momento, la pregunta se ha repetido una y otra vez ¿Quién fue el que ordenó la muerte de Manuel Buendía?

Hay una versión oficial, cierto. Pero, como dejan claro la vida misma y este documental, ya sabemos cómo son esas “versiones oficiales.” El caso es que Red Privada… va más allá de un vistazo a esa época que al parecer muchos han olvidado u obviado, y que sé que más de uno, al ver a ciertos personajes y escuchar algunos discursos, llegarán a preguntarse ¿Y por qué se insiste en que hemos cambiado, pues?

