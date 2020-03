Respondiendo preguntas

Desde mediados del año pasado, las películas que exploran la desigualdad entre miembros de diferentes clases sociales están teniendo un momento. Basta recordar que esa es la trama de Parásitos, además de ser uno de los temas centrales de Entre navajas y secretos. Así que parte de la discusión propuesta tanto por Rian Johnson como por Bong Joon-ho reside en que nosotros, los espectadores, quizá debamos plantearnos una pregunta que francamente nos hacemos muy poco, pues casi siempre nos preocupamos por la gente no privilegiada, esos que tan cómodamente hemos llamado “los oprimidos”. Esa pregunta sería ¿A qué llegarán aquellos que de momento lo tienen todo, tras darse cuenta que quizá estén a punto de perderlo? Y con esa pregunta como bandera, los directores y guionistas Juliano Dornelles y Kleber Mendonça Filho presentan Bacurau: Tierra de nadie (2019, Brasil y Francia), película en la que no solo se prestan dar una descarnada respuesta al cuestionamiento, además de explorar hasta dónde puede llegar el daño provocado por la corrupción política en una región, la pérdida de la identidad a causa tanto del imperialismo como del colonialismo que se vive día a día, y de lo fútil y fatuo que resulta la violencia como manifestación social. En algún lugar de Brasil está el pueblo de Bacurau. Estamos en un tiempo futuro, no tan lejano al nuestro, y Teresa (Bárbara Colen) regresa a ese lugar en el que nació por el funeral de su abuela.

Pero un conjunto de eventualidades captan de inmediato su atención: el pueblo deja de aparecer tanto en mapas y como en los GPS, los teléfonos dejan de tener servicio mientras sus dueños estén ahí, por alguna razón el servicio de agua potable se detiene y la pipa que les provee el servicio es atacada, los productos comienzan a escasear en los anaqueles de las tiendas pues los proveedores dejan de ir, unos desconocidos en motocicletas patrullan las calles del lugar y, para colmo, alguien anda diciendo que ha visto un OVNI.

Haciéndonos creer que estamos ante un relato naturalista en el que los pintorescos personajes serán los que soportarán la trama hasta una quizá irónica conclusión, Dornelles y Mendonça Filho logran meter tantas vueltas de tuerca a su guion que uno no puede más que terminar agotado y sorprendido por tan notable resultado. Con un genial trabajo de cámaras de Pedro Sotero y con guiños deliciosos como que la escuela del pueblo se llame João Carpinteiro (o John Carpenter), Bacurau nos muestra cómo se sería un chambara clásico como Yôjinbô de Akira Kurosawa, en ese mundo que está por convertirse en el escenario del primer Mad Max de George Miller.

Y hablando de Miller y del mundo en el que ronda su Mad Max, en su última entrega: Furia en el camino, en una escena se lee una pregunta dejada por una de las vírgenes en un graffiti: ¿Quién mató al mundo? Bueno, pues en Bacurau también elaboran una respuesta al respecto. Y dicha respuesta, advierto, anuncio, anticipo: está escrita con harta sangre.