The american way

Hace años, el rostro y los manierismos de Shia LaBeouf (Los Ángeles, 1986) eran lugar común en los blockbusters veraniegos: protagonizó las primeras tres películas de la saga Transformers, fue el hijo de Indiana Jones en su última entrega, compartió pantalla con Keanu Reeves en Constantine y con Will Smith en Yo, Robot; fue el protagonista de una exitosa serie para el Disney Channel: Even Stevens, que duró 3 años, tuvo 65 episodios y por la que recibió en premio Emmy. Solo que en el 2008, justo cuando iniciaba la filmación de la secuela de Transformers, LaBeouf estrelló su auto tras una noche de juerga y fue detenido porque dio positivo en alcohol y drogas. Además, por el accidente, se le debió hacer una cirugía reconstructiva en su brazo izquierdo, misma que tuvo que fue incorporada en el guion de la película. Un año después del accidente, los tabloides se regodearon haciendo crónicas sobre su “caída libre” en escándalos, peleas y detenciones. Y comienza así la década en la que el actor dejó las películas de gran presupuesto para aparecer en películas independientes tanto dentro de Estados Unidos, como fuera. Hace un par de años, un juez ordenó a LaBeouf que asistiera a terapia o tendría que pasar una temporada en la cárcel. Por ello, el actor asistió puntualmente a sesiones de terapia en las que, como ejercicio, le pidieron que escribiera su historia. Y es a partir de esos escritos que surge el guion de Honey Boy: un niño encantador (2019, Estados Unidos). Dirigida por Alma Har’el, con la que LaBeouf ya había trabajado en un video para Sigur Rós en el 2012, Honey Boy nos presenta a la exestrella infantil Otis, interpretado por Lucas Hedges, que debido a sus excesos es obligado por un juez a asistir a una clínica de rehabilitación luego de su último escándalo. Su estancia en la clínica y la propia terapia van desencadenando recuerdos sobre su infancia. En concreto sobre su relación con su padre, James (interpretado por el propio LaBeouf), un divorciado y alcohólico exsoldado que se ve a sí mismo como un artista del entretenimiento. El Otis niño, interpretado en esos extendidos recuerdos por Noah Jupe, sufre en carne viva los virulentos celos de su propio padre.

James, que en público es un encantador y amoroso padre que acompaña a su hijo en cada audición y hasta cuando por fin consigue un papel importante, en privado es un monstruo que abusa tanto verbalmente como físicamente de su hijo, al que ve como el que logró lo que él tanto deseo: vivir de la actuación, convertirse en estrella, ser reconocido por el público. ¿Qué tanto es verdad y qué tanto es mentira en este relato? La verdad, eso importa muy poco. Honey Boy es, ante todo, otra alegoría sobre el estrellato: es genial para todos, menos para el que lo vive. Y qué mejor que esta alegoría está bien actuada y mejor realizada. Así que si hacer esta película le sirvió o no a LaBeouf para exorcizar sus demonios, solo él lo sabrá. A nosotros nos queda una interesante cinta sobre lo que significa tener éxito by the american way.