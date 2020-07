Ven y comprende

The Painted Bird (2019, República Checa, Eslovenia y Ucrania), dirigida, producida y escrita por Václav Marhoul (Praga, 1960), adapta la novela del mismo nombre de Jerzy Kosiński, publicada en 1965. Y es una de esas películas que, aunque le reconoces su valor y sabes que te gustó, simplemente esperas que jamás tengas que volver a ver. Supongo que todos tenemos al menos un título que nos despierta esos sentimientos. Y como ya andamos en confesiones, diré que otra de esas películas es Ven y Mira, dirigida y co-escrita por Elem Klimov.

Así que, sí, aquí hay un patrón: ambas cintas relatan la historia de dos adolescentes que se enfrentan a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. The Painted Bird inicia en una aldea anónima en la Europa oriental a mediados de los cuarenta. Un chico (Petr Klotar) vive con su tía. Sus padres, judíos, lo mandaron a vivir hasta ese remoto lugar con la esperanza de que creciera en un lugar simple, alejado de la violencia y el horror que entonces se vivía en Europa.

Sin embargo, bastan esos primeros minutos de metraje para que comprendamos una de las ideas que anida en el guion de Marhoul: no importa si estamos en una ciudad o en un pintoresco pueblo, mientras exista humanidad ahí estará el mal. En esos primeros minutos, el chico debe huir de un grupo de jovencitos que lo molestan y que quieren matar a su mascota, un hurón. ¿Por qué? ¡Qué importa! La juventud podrá ser, como dicen por ahí: “un divino tesoro”, pero para algunos no es más que una época de intolerancia, de violencia y de desenfreno. El chico acaba apaleado y atendido por su tía, que, en efecto, no tarda en morir.

Entonces el chico queda solo ante un mundo que él simplemente no comprende. ¿En verdad su padres pensaron que estaba mejor metido en ese lugar? ¿Pues qué es lo que están viviendo? El chico inicia un viaje que le costará dolores, traumas y años. Muchos años. Va en búsqueda de sus padres. “¿A dónde?” Esa es una de las preguntas que algunos personajes con los que se encuentra le preguntan. Su respuesta siempre es: “No lo sé”.

Y es verdad: el chico no sabe a dónde va. Tampoco qué se encontrará. Quizá se cruce con un alma buena pero inútil, quizá con un ser corrupto que solo quiere causarle más daño, quizá con alguien que en verdad quería ayudarlo pero cuya vida se basa en arruinar la de los demás, así que incita tempestades hacia su entorno. Incluso conocerá algo de políticas de la guerra desde dos bandos rivales.

Y comprenderá qué es sentir amor y, obviamente, también qué es el odio. The Painted Bird es un relato largo. Abarca años de ese viaje que el chico emprende hacia esa nada que es un mundo que se sumerge en el caos. Un viaje con una única misión: comprender algo. Lo que sea. Por eso me resultó más incisiva en cuanto a sus insinuaciones que Ven y Mira. Porque no quiere que, como sugiere el título de la cinta de 1985, solo seamos testigos de todos esos horrores. No, lo que Marhoul quiere con su adaptación de la novela de Kosiński es que los comprendamos.