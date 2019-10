Viñetas panameñas

Según Dante, en la entrada a Dite, ciudad capital del infierno, podía leerse la siguiente leyenda: “Dejad toda esperanza vosotros que entráis aquí”. Esa misma “idea” es la que parece querer recetarnos Steven Soderbergh con su película La Lavandería (2019, Estados Unidos) al ofrecernos una irónica versión del escándalo financiero conocido como los Papeles de Panamá. Con un guion de Scott Z. Burns, basado en un libro de Jake Bernstein, La Lavandería se suma a esa serie de títulos que nos han venido presentando realizadores como Adam McKay o JC Chandor: narraciones basadas en viñetas que dan cuenta de un escándalo financiero en específico. La idea tras estas cintas parece ser la siguiente: más que explorar a los personajes e intentar comprender qué los hizo realizar una u otra acción que acabó afectando a millones, mejor nos centramos en ir desplegando coloridos cartones que “aleccionan” al espectador sobre lo sucedido. Y dependiendo precisamente de eso que nos quieren, digamos, “decir” está la cualidad máxima de la cinta. En el caso de La Lavandería, la narrativa va sobre los que deberían ser “los malos de la historia”: Jürgen Mossack (Gary Oldman) y Ramón Fonseca (Antonio Banderas), amos y señores detrás de la firma Mossack Fonseca. Sin embargo, Soderbergh y Burns no dudan en develar tempranamente quién es el verdadero villano: la codicia. Esa cualidad tan humana que nos hace desear siempre más aunque no tengamos suficientes plátanos para negociar. La Lavandería se divide en capítulos.

Cada capítulo es una tesis que se desarrolla mediante una historia. Y todo inicia con la historia de Ellen Martin (Meryl Streep) y Joseph David Martin (James Cromwell), una pareja que mientras celebran sus 40 años de casados tienen un accidente en un bote. En ese accidente mueren 20 personas, entre ellas Joseph. La empresa que ofrecía el viaje está asegurada, así que todo debería ser un mero trámite. Pero se descubre que la aseguradora fue comprada por otra aseguradora que, mediante estratagemas legales, se deslinda completamente del pago. Así inicia la pesquisa de una cada vez más furiosa Ellen por descubrir qué hay detrás de esa maraña legal que la tiene a ella, y a muchas personas más, en ascuas sobre lo que sostiene las economías mundiales: el crédito y la confianza en instituciones, no en personas. A la par, y rompiendo la cuarta pared, Mossack y Fonseca “editorializan” lo que vamos viendo. Aquí no hay un “lavado de manos”, pues eso convertiría a nuestros carismáticos Virgilios en acartonados culpables. Lo que hay es un “yo acuso” que, desgraciadamente, de tan repetitivo acaba resonando más que cualquier otro argumento planteado. Cierto, los ricos suelen acabar pagando muy barato sus errores. Y cierto también, dichos errores suelen afectar de peor forma a la gente que ni le va ni le viene esas decisiones. Sin embargo, cabe preguntarnos ¿Cuál es el punto de esta advertencia sobre dejar toda esperanza si decidimos entrar al mercado financiero? ¿Será no entrar jamás o simplemente saber qué nos espera?