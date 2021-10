Hay cosas que se te quedan atrapadas en la memoria. Momentos, lugares, palabras. Solemos andar de aquí para allá sin tenerlas presentes. Basta que alguien diga algo, que muestre una imagen o que escuches una melodía, para que salten desde ese lugar recóndito en el que han estado tantos años.

Entonces algo curioso sucede: reconoces el peso del paso del tiempo. No sé de qué otra forma describir esa sensación. Eso me acaba de pasar mientras veía la última película de Daniel Craig encarnando al espía británico James Bond, Sin tiempo para morir (2021, Reino Unido y Estados Unidos). En un momento de la película, el personaje que interpreta Ralph Fiennes, M, abre un viejo libro y lee un texto del novelista norteamericano Jack London: “La función propia del hombre es vivir, no existir. No desperdiciaré mis días tratando de prolongarlos. Usaré mi tiempo”.

Bastó escuchar esas palabras dictadas con esa voz pausada de Fiennes para que recordara un día a finales del verano de 1983 en el que conseguí que me compraran mi primer novela de Ian Fleming: Solo se vive dos veces. Ese año se cumplían 20 años del inicio de la franquicia Bond y para celebrarlo se habían programado varias películas de los años 60 y 70 en los cines. Me tocó ver, en 14 días, casi todas las de Connery y la mayoría de Moore. También vi la de Lazenby. La que no me tocó ver fue, precisamente, Solo se vive dos veces. Así que, cuando descubrí que también se habían publicado las novelas, la que quise fue esa cuya película no había visto.

Entonces pensé que una novela era lo mismo que la película, así que bastaba que la leyera para que completara la cuota. Vaya que estaba equivocado. Pero bueno, resulta que en esa novela Bond debe fingir su muerte para cumplir su misión. Y resulta que en el obituario que le preparan, aparece esa cita de London. Recuerdo que esa fue una de las primeras frases que subrayé porque, lo diré así, esas palabras me impresionaron.

No debe extrañarnos que aparezcan en esta última cinta de Craig. Si hemos seguido su dispareja andanza como el espía-asesino británico, entenderemos que sin importar si el título es notable (Casino Royale, Skyfall) o insustancial (Quantum, Spectre), el tema con el que han arropado a su versión del personaje es la de un hombre cuya mayor preocupación ha sido “usar su tiempo… viviendo, no existiendo”. Por eso se entiende sus constantes errores cuando se trata de confiar en personas, pero no en tomar decisiones.

Y si algo le reconozco a esta larga película, es que lo logrado por el primer director norteamericano de la franquicia, Cary Joji Fukunaga, junto con el equipo de guionistas Neal Purvis, Robert Wade, Phoebe Waller-Bridge y el propio Fukunaga, es que, además de llenarla de discretos homenajes a cada una de las cintas de la saga; cierran el arco del Bond de Craig que mentirían si dijeran que lo tenían planeado. Por eso citaré a Joe Morgenstern: el siguiente actor que interprete a Bond no solo tendrá que llenar unos zapatos muy grandes, también tendrá que lidiar con ese enorme corazón.