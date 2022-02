Cuando el mal tocó a la puerta (del baño)

audima

Imaginen este escenario. Una familia de cuatro, el padre (Pat Healy), la madre (Vinessa Shaw), un niño (John James Cronin) y una adolescente (Sierra McCormick), deciden resguardarse en el espacioso baño de su casa debido a que una tormenta azotará a la ciudad en la que viven. La naturaleza de la tormenta no es del todo clara. Las alertas de sus teléfonos dicen que se trata de un gran tornado.

El niño está convencido de ello y les comunica a sus padres que entonces la idea de meterse en el baño de la casa quizá no sea tan buena. Pero ni la madre ni el padre están seguros de que se trate de eso. Ellos, junto con la hija, piensan que solo se tratará de una tormenta eléctrica. Así que, sí, habrá un escándalo y sí, seguramente el viento que la acompaña provocará destrozos como caídas de árboles y postes. Seguramente quedarán sin luz por varias horas. Pero fuera de eso no habrá nada que temer.

Aunque con cada relámpago, sus gestos y cuerpos comunican algo diferente. Por cierto, he obviado ciertas cosas de cada miembro de la familia. El padre es un alcohólico neurótico. La madre parece que ya se hartó de él y puede que tenga un amante. La hija tiene a “alguien” cuya seguridad le preocupa más que la de su propia familia. El hijo está aterrado de tener que pasar por esa experiencia con su familia porque por alguna razón les teme más a ellos que a la tormenta.

Entonces, la tormenta llega. Pero ni es un tornado ni una tormenta eléctrica. Esto es algo extraño. Algo que acaba dejándolos sin luz. Que los ensordece y que, debido a un gran destello, los ciega. Cuando termina, la familia descubre que se han quedado atrapados en el baño. Al parecer un árbol ha atravesado la casa y ha tapiado la puerta. Tendrán que esperar a que alguien del exterior vaya por ellos.

Imposible que los de rescate no vean cómo quedó la casa. Pero pasan las horas. Y esas horas se convierten en días. Sus teléfonos están muertos, la luz no regresa ¿Qué pasa allá afuera que nadie los ayuda?

Basada en la novela corta escrita por Max Booth III, que también se encarga del guion, el director debutante Sean King O’Grady presenta una oscura, inquietante, a veces irreverente y otras hilarante historia de maduración que a la vez contesta una pregunta que al menos yo nunca pensé que necesitaría respuesta o ser planteada siquiera ¿Qué pasa cuando el mal logra manifestarse de alguna forma y acaba tocando a la puerta del baño de una casa?

Eso y más es We Need to Do Something (2021, Estados Unidos), una película que se arriesga a dar un salto mortal en más de una ocasión de sus apretados 97 minutos. Y que, fascinantemente logra no romperse el cuello en ninguna de sus vistosas e incluso gratuitas cabriolas.