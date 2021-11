De leyendas y crónicas

La película inicia con un texto que, dado que veremos un western, debe resultar una obviedad. El texto va más o menos así: “Aunque los hechos que aquí se relatan son ficticios. Estos personajes existieron”. Pocos son los géneros cinematográficos en los que resulta tan natural el hacer “ficción” con hechos reales como el western. Son las leyendas, no las crónicas, de las que se han valido todos esos guionistas y directores a la hora de realizar sus películas.

De ahí que a veces se le cuelgue un mote: “revisionista”. Sin embargo, creo entender la razón por la que en esta ocasión Jeymes Samuel (1979, Londres), director, coguionista, coproductor y compositor de la banda sonora, decidió hacer más patente dicha obviedad. Tiene que ver con eso que llaman “tradición cinematográfica”. Esa es la que nos ha “tatuado” la idea de que los vaqueros que rondaron los desiertos y las estepas del oeste norteamericano eran hombres caucásicos de ojos azules y rubia o rubicunda barba. S

egún las crónicas, eso no fue cierto. En ese oeste de sol inclemente y labios resecos, muchos de esos personajes de los que luego se contaron leyendas fueron negros, chinos, mexicanos, mujeres, indios y mestizos. Samuel, junto con el guionista Boaz Yakin, decidieron que el protagonista de su película Más dura será su caída (2021, Estados Unidos) sería uno de esos vaqueros negros de los que se cuentan leyendas, Nat Love. Sin embargo, y aquí yo también me lanzo con una obviedad: esta no es una biografía de ese combatiente de la guerra de secesión que nació siendo esclavo y que luego escribió sus memorias, que se convirtieron en uno de los bestsellers de su años.

Estamos ante, repito, una trama clásica dentro de un género clásico. Una familia compuesta por tres se dispone a comer sus alimentos cuando tocan a su puerta. El papá atiende y se encuentra con el forajido Rufus Buck (Idris Elba). Buck entra a la casa, se sienta a la mesa, saca sus revólveres dorados, apunta a la mamá y al hijo, dejando claro que entre él y el papá hubo algo en el pasado. Algo que ahora él viene a “arreglar”.

Ese inicio servirá como introducción de un personaje que forjará su propia leyenda: Nat Love (Jonathan Majors). Durante años persiguió a cada uno de los miembros de la banda de Buck, matándolos uno por uno. Ahora, con el último miembro muerto y con Buck en la cárcel de por vida, Love decide dar un paso más: proponerle matrimonio a su compañera Mary Fields (Zazie Beetz). Y justo está en eso cuando uno de los miembros de su banda, Bill Pickett (Edi Gathegi) le informa que han capturado a Monroe Grimes (Damon Wayans Jr), de una banda rival, y él tiene información sobre Buck.

Está por ser liberado, así que la venganza de Nat acaba de reiniciarse. Todo eso será contado con un estilo que continúa la tradición post western. Y no me refiero a Leone, sino a Sergio Corbucci, Walter Hill, Clint Eastwood. Así que, sí, más “forma” que “fondo”. Pero, caray, son más de dos horas que he disfrutado de principio a fin. Por mí que sigan estrenando películas como Más dura será la caída.