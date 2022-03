De nuevo, sobre los Óscar 2022

audima

Me resulta interesante lo siguiente. A diferencia de otros años en donde la totalidad de los artículos periodísticos y los varios comentarios especializados se decantaron por anticipar quién o en qué películas se repartirán los Óscar del año en curso, la discusión de este año se ha ido por otros derroteros. La pregunta ahora, y hasta las apuestas, están en cuántas personas sintonizarán la ceremonia ¿serán menos que el año pasado?, ¿habrá un incremento notable?, ¿las polémicas decisiones de dejar fuera de la transmisión la entrega de ocho premios, entre ellos: edición, diseño de producción, maquillaje y peinados y música original, tendrá sentido?

Algunos ya han apostado que, primero, Coda acabará con el Óscar a la mejor película y que Jane Campion podrá secundar, o quizá no, su desafortunado comentario sobre Venus y Serena Williams que realizó en el Critics Choice Awards; y, segundo, que la audiencia de los Óscar será aún menor que la del año pasado. Un año en el que, según los datos de Nielsen, la audiencia estuvo entre los 10 y 8 millones a lo largo de la larga y rara ceremonia. Siendo que en el 2020 la audiencia alcanzó los 23 millones, y ya era bajo. Como ya dije, interesante cuestión que las elucubraciones sobre qué película merece qué premio y qué película seguramente ganará debido a ese raro método para determinar ganadores dentro de la Academia estén en segundo plano.

Los análisis, cuestionamientos, hipótesis van sobre quién es el culpable de la caída de interés por la ceremonia. A continuación, van dos que se han señalado como los principales culpables de tan dramática caída de ratings. Primero, que llevan varios años sin presentador. Desde la polémica salida del comediante Kevin Hart en el 2018 debido a sus comentarios en Twitter, los productores y organizadores de la ceremonia decidieron prescindir de un presentador y dejan que varios invitados presenten y otorguen los premios sin más introducción que la engolada voz de un locutor.

Por alguna razón que me resulta incomprensible, la verdad, a esta decisión se le ha endilgado como la razón de peso por la falta de interés del televidente. Este año este detalle ha sido resarcido no con uno, sino con tres presentadoras: Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes. La segunda razón me parece que tiene más sentido. La ceremonia dura mucho. Entre chistes, agradecimientos, soflamas, interrupciones comerciales, anuncios y discursos sobre algún tema relacionado o con la política o con la cinematografía, se notaba que muchas personas sintonizaba la ceremonia en su inicio, pero que ese número de televidentes no se sostenía en su parte media.

También que el mayor número de televidentes sintonizaban la ceremonia hacia el final, que es donde se dan los premios a mejor película, actor, actriz, director. Se supone que esa es la razón para dejar fuera de la transmisión esas ocho categorías. Al igual que lo del presentador, ya se verá si estas decisiones resultan en algo. De mi parte, y también de otros tantos, una interrogante: ¿y no será que la falta de interés se da porque el mismo formato de la ceremonia, televisivo, vertical y unilateral, ya está obsoleto? En fin, esa es mi pregunta. Solo eso.