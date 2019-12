Con El irlandés (2019, Estados Unidos), Martin Scorsese (1942, Queens) entrega una nueva pieza de su “mural” sobre la historia de la comunidad italoamericana en el Estados Unidos del siglo XX. Mural que inició en 1973 con el estreno de su tercer largometraje, Calles peligrosas. Lo interesante es que poco importa que sean 46 años y 22 largometrajes los que separan a esas dos cintas, podemos decir que ahí sigue ese relato del personaje cuya ética se mantiene contra viento y marea.

Uno que, como dice el dicho: “puede que regularmente se equivoque en sus acciones, pero jamás dudará de sí mismo”. Ese mantra es el que define al “personaje scorseseano”.

Dejando a un lado las anécdotas de la producción (que aquí resumo: que si Paramount decidió salirse de la producción tras el fracaso de su anterior película, Silencio; que si Scorsese se mordió la lengua en su siempre apasionada defensa de que “el cine se tiene que ver en una sala” al aceptar la capa financiera que le ofreció Netflix; que si la historia que cuenta la película es real o no; que si las técnicas digitales para rejuvenecer a los actores arruina la experiencia; que si fue sensato que las principales cadenas de cine en todo el mundo vetaran la cinta por cuestiones meramente mercantiles que quizá ya deban ir cambiando), El irlandés, escrita por Steve Zaillian basándose en el libro de Charles Brandt, son tres horas y media de cinematografía pura y dura que, me temo, de no ser por plataformas como Netflix o Amazon (o incluso Apple, que ya entró al ruedo), difícilmente existirían.

La cinta inicia en un asilo, donde conocemos a hombrón de unos 80 y tantos. Él es Frank Sheeran (Robert De Niro), apodado “el Irlandés”. El último de su especie, según lo dice un joven agente del FBI en una escena de la película. En cuanto la cámara se sitúa frente a él escuchamos sus pensamientos y luego su confesión. Está ahí, en ese asilo, no olvidado sino “evitado”.

Lo evitan sus hijas y cualquier persona que hubiese cruzado su camino con él o con alguno de su grupo. Y él acepta ese destino con una clara mezcla de orgullo, melancolía y algo de resentimiento. Aunque nunca define hacia qué lado se inclina su balanza.

Esta es su historia. Ojo, no es ‘la historia’. Exveterano de la Segunda Guerra Mundial que hizo lo que debió hacer para sobrevivir durante su servicio; tramposo conductor de camiones de carga que jamás delató a nadie y que hizo lo que debió hacer para obtener algo de dinero extra para su familia; “ahijado” de la mafia italoamericana, vía Russell Bufalino (Joe Pesci), que les sirvió como ejecutor haciendo siempre lo que le pidieron sin jamás cuestionar una orden; intermediario entre el ellos y el explosivo líder sindical Jimmy Hoffa (Al Pacino), que se convirtió en su amigo; estamos ante una versión muy de fábula, obviamente, de los turbulentos años 60 y 70 en Estados Unidos.

Años en los que, como dicen algunos historiadores, los norteamericanos “perdieron la inocencia”: entre la guerra de Vietnam, el asesinato de JFK y la serie de escándalos que obligaron la renuncia de Nixon. Pero eso solo es el diorama que esta historia trata sobre el peso de las acciones y la forma en la que cada uno de los protagonistas cargan dicho peso. En este caso, por ejemplo, con el silencio de su hija, Peggy (interpretada de niña por Lucy Gallina y luego por Anna Paquín), testigo mudo, mas nunca incrédulo de quién es su padre. Ella es la brújula moral, si así se desea, de tan exquisita y crepuscular historia.