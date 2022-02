audima

Con el Valle de San Fernando como telón de fondo y con la década de los 70 como contexto, Paul Thomas Anderson (1970, Studio City) se da (y, de paso, nos da) un descanso de sus usuales “tragedias mundanas” para ofrecernos un fresco sobre la inocencia, la libertad y, vaya, también sobre la esperanza. Porque, en resumen, eso es lo que interesa de Licorice Pizza (2021, Estados Unidos y Canadá), una película compuesta por un conjunto de viñetas en las que dos personajes se conocen, charlan, conviven y viven mientras que el tiempo pasa y ellos ganan años, y adquieren experiencia y suman decepciones y comprenden de qué va eso que llamamos vida.

Esos dos personajes son Gary Valentine, interpretado por Cooper Hoffman, y Alana Kane, interpretada por Alana Haim. Ambos en sus respectivos debuts cinematográficos. Él es un joven actor que ya se encuentra en la parte final de su carrera. Tiene quince años y difícilmente sigue calzando como ese niño listo y parlanchín que ha venido interpretado una y otra vez en comerciales, series televisivas y películas. Mientras que ella, mayor diez años que él y con un espíritu bohemio en plena ebullición, es la asistente del fotógrafo que ha ido a su escuela para tomar la instantánea para el álbum de fin de cursos.

Gary queda prendado de Alana con tan solo verla. Y aunque sabe lo joven que es, ya destila la suficiente confianza en sí mismo como para pedirle a esa chica mayor una cita. Y ella, quizá porque no tiene más qué hacer o porque le cae bien el temple del imprudente mocoso, la acepta. Así es como comienza esta serie de encuentros y desencuentros entre este par de soñadores que van capoteando, a veces sin deberla y a veces temiéndola, ese rugoso camino que fueron los años 70. En concreto, justo en ese lugar en el que la tenue línea entre el negocio del espectáculo y el barranco de los sueños rotos se encuentra.

Porque el Valle de San Fernando, hábitat natural de Anderson, resulta otro personaje de esta historia. Como vemos, es en ese lugar donde muchos de esos que alguna vez “fueron algo” en Hollywood van a lamerse las heridas rememorando sus glorias y buscando esa oportunidad para reiniciar sus carreras, mientras que otros simplemente están ahí para levantar nuevas empresas sin importar lo ridículo que lleguen a ser. Pero, para Gary y Alana, ese lugar no es refugio ni trinchera. Ese lugar es su hogar, así que a ellos solo les toca ser testigos y a veces cómplices de cada una de esas otras historias de esos otros personajes con los que se van topando. Teniendo como inspiración una serie de anécdotas que le contó el alguna vez niño actor y luego productor cinematográfico Gary Goetzman, Paul Thomas Anderson dirige y escribe esta entrañable “coming to an age movie” que resulta una refrescante experiencia cinematográfica de esas que en tan pocas ocasiones nos toca atender.