Película dentro de la película

Hay un “hueco” muy profundo en la cinematografía nacional: las películas policiacas. Y, por ende, también se ha desaprovechado el filón del llamado “true crime” que genera tanta atención en televisión, en cine y hasta en podcast ¿Cuál fue la última película mexicana que recuerden que tenga como protagonista a un policía? En mi caso, la respuesta sería Bajo la Sal de Mario Muñoz, estrenada en el 2008. “Ya le llovió” diría un conocido. ¿Y por qué creo que exista ese “hueco”? Supongo que porque en México la norma es desconfiar y en ocasiones hasta temerle al policía.

Los preferimos “de lejos”, los consideramos ineficientes, solemos descalificarlos, condenarlos, contarnos historias de terror que rara vez son en primera persona; y a la vez, cuando la situación es a favor de ellos, cuando su actuar es ejemplar, no cejamos de aplaudirles, los llamamos “héroes sin capa y con la armadura abollada”, les deseamos una mejor vida. Aquí no hay punto medio. Tampoco consistencia. Alonso Ruizpalacios (1978, Ciudad de México), director y co-guionista junto con David Gaitán de Una película de policías (2021, México), aprovecha esa relación tóxica que tiene la sociedad mexicana con las llamadas “fuerzas del orden” para armar su inclasificable película.

Porque, a ver, ¿con qué nos estamos enfrentando cuando vemos Una película de policías? ¿Una ficción, un documental errolmorrisiano, un ensayo cinematográfico, una cinecrónica vanguardista? Bueno, acá entre nos, responder esa pregunta es lo menos importante del asunto. Porque Una Película de Policías no solo aporta su parte para intentar cubrir ese “hueco” al que me refería al inicio, además nos sumerge en algo que, honestamente, rara vez se ve/experimenta en la cinematografía nacional: una experiencia cinematográfica. Dos actores, Mónica del Carmen y Raúl Briones, interpretan a dos policías, María Hernández y José Rodríguez, alias “el Montoya”. Ambos son pareja de trabajo y pareja en sus vidas personales. Se aman y aman también su profesión. Pero Ruizpalacios no nos da tregua. Mientras vamos conociendo a estos personajes y los descubrimos humanos, imperfectos, entrañables y en ocasiones repulsivos; exprime al editor Yibrán Asuad para recordarnos que lo que estamos viendo se trata solo de una representación de la realidad.

Las rondas, los entrenamientos, la vida conyugal, todo se mezcla con la opinión de los actores sobre qué les está significando interpretar a esos dos policías que día con día salen a cumplir una labor que, ya lo dijimos, a veces es reconocida y hasta celebrada, pero que usualmente es denigrada, señalada, vapuleada tanto por los ciudadanos como por sus superiores. Ruizpalacios no se va por lo fácil. Una película de policías ni es una loa ni una condena. Es simplemente una historia de dos personas que, sean los “actantes” interpretados por los dos actores o esas personas de carne y hueso que ya conoceremos en algún momento de la cinta; cada día afrontan el día a día sin pensar en otra cosa que lograr llegar a la noche enteros, lúcidos, vivos. Y orgullosos, por ser policías y por aportar su proverbial “granito de arena” en la sociedad.