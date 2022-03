Retiro trunco

audima

A finales de enero del 2013, iniciando la promoción del thriller Terapia de riesgo, el director, productor y guionista Steven Soderbergh anunció que se retiraba del cine. Entonces, Soderbergh tenía 50 años y dijo que, en su opinión, la producción de películas ya no tenía ningún sentido. El futuro, insinuó, estaba en la televisión. Y para refrendar esa idea, meses después del estreno de Terapia de riesgo presentó en HBO la biopic Behind the candelabra, sobre Liberace. La película originalmente se iba a estrenar en cines, pero como muchos productores objetaron la temática gay de la cinta y le sugirieron cambios, Soderbergh decidió mejor acercarse a HBO sabiendo que ahí sí le dejarían la película tal y como la había realizado.

Todo esto para decir que, luego de ese anuncio de retiro, Soderbergh ha dirigido y producido dos temporadas de la serie de televisión The knick, y una de Mosaic, además de dirigir siete películas. Cinco de ellas estrenadas directamente en plataformas digitales: en Netflix, High flying bird y La lavandería. Y en HBO Max: Let them all talk, Ni un paso en falso y ahora Kimi (2022, Estados Unidos).

Sobre esa maravilla que es Kimi, basta decir que si queremos ver una película a la que le calza sin problemas el adjetivo de “precisa”, no tenemos que buscar más. El guion escrito por David Koepp es una pieza de relojería en el que cada detalle, cada objeto cumple una función. Así que nada es gratuito en sus apretada hora y media de duración. Y qué decir de esos homenajes a tres clásicos cinematográficos, que listo en orden cronológico: La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, Blow up de Michelangelo Antonioni y Blow up de Brian De Palma (que, recordemos, es un remake-revisión de la cinta de Antonioni).

En un momento en el que todos estuvimos obligados a vivir, convivir y trabajar desde nuestras casas y/o departamentos debido al covid, la dependencia a las herramientas tecnológicas se convirtió en una obligación. Y como parte de esas herramientas están los asistentes inteligentes que nos permiten, mediante la voz, desde seleccionar una canción hasta hacer recordatorios o controlar el sistema de iluminación. Kimi es uno de esos asistentes y Angela (Zoë Kravitz) trabaja revisando y corrigiendo los varios errores que presenta el uso diario del asistente. Angela se comunica con todo mundo mediante videollamada: con su madre (Robin Givens), con su psicóloga (Emily Kuroda) y hasta con su dentista (David Wain). Todo porque, además de la pandemia, Angela padece agorafobia debido a un evento de su pasado. Así que no puede ni bajar a comer un sándwich con su vecino (Byron Bowers).

Y su vida caminaría “bien” de no ser porque un día, Angela cree escuchar un asesinato entre los audios que debe revisar. La pregunta es ¿y ahora qué hace? ¿Hay un protocolo para eso? ¿En verdad escuchó lo que pensó que escuchó?

Todas esas preguntas tendrán respuesta. Y al final entenderemos que Kimi es un ácido comentario sobre la soledad “acompañada” que estamos viviendo, también sobre todas esas intromisiones que día a día permitimos y hasta alentamos.