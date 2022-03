Seres humanos

audima

No recuerdo a quién se lo leí, pero a inicios del año alguien escribió un tuit en el que confesó que estaba decepcionado debido a que había un par de títulos que, en su opinión, no cumplían lo que prometían. El primero era El poder del perro. La decepción venía del hecho de que en toda la película no se asomaba ningún perro con o sin poderes. El segundo era La peor persona del mundo (2021, Noruega, Francia, Dinamarca y Suiza), cinta dirigida y coescrita por Joachim Trier (1974, Copenhague). Aquí la decepción venía del hecho de que en esa película no había un solo personaje al que le calzara el mote de “peor persona del mundo”.

Creo que sobrará aclararlo, pero ese tuit era una broma que tomaba como pretexto que ambas cintas estaban apareciendo en listas de las favoritas del 2021. Lo cierto es que la película que escribieron Trier y Eskil Vogt, nominados al Óscar por su guión, sí cumple con algo que su director repitió una y otra vez durante sus entrevistas de promoción. He aquí una comedia romántica hecha pensando en todos aquellos espectadores que odian las comedias románticas. La peor persona del mundo nos cuenta un largo fragmento en la vida de Julie (Renata Reinsve). Una joven que aunque ya está entrando en su tercera década de vida, sigue sin saber qué quiere hacer con su vida. Y eso lo comprobamos con sus indecisiones profesionales, que la hacen iniciar una carrera como medicina para luego abandonarla y mejor inscribirse en psicología, que también abandona para mejor iniciar un curso de fotografía.

Y qué decir de su vida amorosa, que durante esos casi cuatro años que la acompañamos la vemos iniciar un romance con un joven como ella, que deja para iniciar un romance con un temperamental artista gráfico diez años mayor que ella, que también deja por una relación con un casado que le dobla la edad. Y aunque todo lo anterior podría sugerir una posible historia de redención en la que Julie comprende, debido a una serie de “golpes de vida” que lo mejor es tomar las riendas de su vida. Pero, anuncio, La peor persona del mundo no se trata de esa historia. Toma algunos elementos, sí, pero afortunadamente decide irse por un camino bastante diferente al esperado. Todo porque estamos ante una curiosa y entrañable, además de tardía, “coming to an age movie”. Y sí, tienen razón, este tipo de historias suelen centrarse en el momento en el que un adolescente comprende de qué trata la vida y actúa en consecuencia, dejando cosas atrás y aceptando nuevas responsabilidades. Pero Trier no ceja en su intento por contar una historia basada en una idea interesante: las personas nunca cambian.

No importa qué les toque vivir o qué tengan que perder o ganar, en el fondo seguirán siendo los mismos. Solo modificarán algunas cosas, matizan otras, pero su esencia seguirá ahí. Y a eso, creo, lo llaman ser humano. Así que he aquí una película que además de valerse de los varios tropos de la comedia romántica para sustentar su tesis, se atreve a presentarnos con Julie a un simple y llano ser humano.