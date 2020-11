Vicios viejos y nuevo orden

Siempre tuve problemas con las películas de Michel Franco (Ciudad de México, 1979). Y no se trata de esos pocos o nulos movimientos de cámara, o esa tendencia a basar toda la película en un único tema en el que, al final, todo converge y, claro, se experimenta una suerte de catarsis. No. Lo que me molesta es que siempre he sentido a sus películas con una agenda.

Lo explico: desde su primer largometraje, Daniel & Ana, hasta Las hijas de Abril, lo que suelo llevarme a casa tras salir de la sala de cine es que a Franco lo que le preocupa es decirnos algo con sus películas. Y que por esa preocupación suele dejar a un lado tanto a la trama como a sus personajes. Por eso siento a sus películas algo ingenuas y artificiosas. Cierto, en sus últimas dos cintas esa idea comenzó a cambiar.

Pero, en este algo distópico y surreal año, Michel Franco entrega Nuevo orden (2020, México y Francia). Así que lo que comenzó como una idea a futuro: revisitar cada una de las películas; ahora es una necesidad. Porque Nuevo orden es la mejor película que ha realizado Michel Franco. Y aunque ahí sigue esa idea de alertarnos de algo: en este caso de la militarización de la vida cotidiana que cada sexenio se intensifica, lo que ahora sucede es que Franco introduce el escenario, planta su idea y, vaya, luego se centra en dejar que sus personajes cuenten sus respectivas historias.

Y ese cambio ha impactado hasta en el apartado estético: su cámara, ese espectador mudo y casi catatónico a lo largo de su filmografía, ahora está ahí, registrándolo no todo, pero sí lo necesario. Cuando vean la película entenderán a qué me refiero con eso. La cinta inicia en la boda de Marián (Naian González Norvind) y Alan (Darío Yazbek). Los invitados llegan a la recepción con sus mejores galas y con sus ofrendas para los novios, además de con sus charlas despreocupadas sobre esa vida centrada en un onanismo ideológico de manual.

De ruido de fondo están unos comentarios y noticias sobre otra manifestación en las calles. Algunos invitados están retrasados por esa manifestación. Entonces, un extrabajador de la familia, Rolando (Eligio Meléndez), llega a la casa con una petición: que la familia le preste 200 mil pesos que necesita de urgencia para que operen a su esposa. Y aunque todos los de la familia se muestran tristes por la situación que está viviendo el hombre, solo Marián está dispuesta a pagar la operación.

Y para eso, dejará su propia recepción acompañada por uno de los choferes de la familia (Fernando Cuautle). Es en ese momento que vemos que aquella no era solo una manifestación más en las calles. Es una rebelión por parte de la clase desprotegida que ha movilizado al ejército. Y mientras ella está tratando de llegar a la casa de Rolando, un grupo de manifestantes, primero, y de militares, después, llegan al lugar donde se celebra la recepción.

Los vicios siguen aquí: el final sigue siendo catártico a base de calzador; la trama sigue pecando de ingenua; el diorama exuda cierta moralina. Pero eso no deja a un lado que esa desazón que deja Nuevo orden deba pasarse por alto.