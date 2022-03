Contacto en Gotham

audima

A ver, como dicen que dijo un tal Jack que hace mucho rondaba el barrio de Whitechapel: vamos por partes. A The Batman (2021, Estados Unidos) o simplemente Batman, película dirigida y co-escrita por Matt Reeves (1966, Rockville), nos la venden como una película de superhéroes. Sin embargo, les diré algo que les pasara. Verán, seguro que cuando la cinta vaya por sus treinta y tantos minutos una pregunta se instalará en un sillón preferencial de sus cabezas, cruzará sus largas piernas y escucharán un “¿Pero qué estoy viendo?”

Sí, la historia dentro de la historia la conocemos bien. Un niño, hijo de un millonario de casta, queda traumatizado de por vida debido a la muerte de sus padres. Todo porque a él le tocó ser testigo de dichas muertes. Eso lo hace dedicar su vida en prepararse tanto mentalmente como físicamente para salir, ya siendo un joven, por las noches enfundado en una armadura con la única intención de buscar venganza en los barrios bajos de su oscura, húmeda y corrupta ciudad.

Dicha venganza, por cierto, no tiene un objetivo en específico. Todo se resume en moler a golpes a cualquier delincuente que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. Hace eso porque está seguro de que la corrupción siempre le está ganando la partida a la justicia. Sin embargo, lo que él está haciendo no es “limpiar la ciudad del crimen”. Para nada. Él sale y arremete contra los criminales porque siente que de no hacerlo enloquecería. Y bueno, como todo lo anterior ya lo sabemos, el guion de Reeves y de Peter Craig comienza su historia el día de Halloween del segundo año en el que ese joven, Bruce Wayne (Robert Pattinson), adoptó la identidad del vigilante callejero apodado Batman.

Y su relación con la policía de esa ciudad no es buena. Para muchos agentes y detectives, él es un loco que algún día acabarán persiguiendo. De momento ha ayudado, cierto. Pero a qué precio: sus actos no suelen ser racionales. A veces solo son violencia pura. La cuestión es que a este vigilante primerizo, odiado por muchos y soportado por pocos, le espera una prueba que lo hará cuestionar desde qué está haciendo y qué sentido tiene. Todo porque en una escena del crimen le han dejado un mensaje en forma de un acertijo. Alguien ha comenzado una cacería de personajes importantes de ciudad Gotham y en cada lugar del crimen va dejando un mensaje que irá develando secretos sobre esos personajes y sobre su papel en una trama mayor que se extiende hasta los cimientos de la ciudad.

Sin embargo, queda claro que este The Batman con sus casi tres horas de duración está más cerca a, caray, Contacto en Francia o un Taxi Driver que de cualquiera de las otras versiones que hemos visto. Aunque, bueno, eso no es del todo cierto. Porque esta película, como Batman regresa de Tim Burton, resulta la historia de origen de al menos dos personajes icónicos. El Pingüino de Colin Farrell y el Acertijo de Paul Dano. Personajes que, siendo sinceros, acaban haciendo que esta película valga el boleto y, repito, esas casi tres horas de duración.