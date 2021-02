Agustín Peña fue el palomeado por el PAN para la diputación federal en Ahome

Definición. Por lo que guste o mande, Agustín Peña Rivas fue designado el candidato del PAN a la diputación federal por el Distrito Electoral 02 de Ahome, posición que les tocó dentro de la coalición con el PRI y PRD. En el camino se quedaron José Octavio Morales, Jorge López Valencia y Carlos Díaz de León. La batalla la perdió el presidente del blanquiazul, Juan Carlos Estrada, quien impulsó a López Valencia, quien fracasó en sus aspiraciones al ingresar al mundo real de la política partidista. Este tuvo muchas más posibilidades por el espaldarazo de Estrada porque Díaz de León ni la olió. Atrás quedaron sus discursos floridos como todo metropolizado. Dentro de lo que cabe, López Valencia asimila con decoro su plan fallido: agradece al PAN su apertura y se suma a Peña Rivas. Es buen gesto.



El golpe. Angelina Valenzuela Benites pidió licencia para separarse como síndica procura de Ahome por estar buscando la candidatura a la alcaldía por Morena, lo cual se la concedió el pleno de Cabildo ayer en la sesión extraordinario que se llevó a cabo para tal fin. También su suplente, Maribel Páez Roiz, se va pero en forma definitiva por motivos personales. Esto también fue aprobado y el Congreso del Estado tendrá que nombrar su sustituto. Con la intención o no, Valenzuela Benites hace quedar mal al alcalde Guillermo “Billy” Chapman, que se registró para diputado federal, pero no se separó del cargo. Es cierto que no están obligados por ley de aquí al 7 de marzo, pero moral y políticamente lo deben de hacer, por lo que optó Valenzuela Benites.

No hay seriedad. El proceso interno en Morena chafeó por completo, al igual que algunos que se creen que son la quinta maravilla del mundo. Si ya con el número y los personajes que había en el registro para alcalde de Ahome tenían para el choteo, con el registro del youtuber Paúl Velázquez Benítez se completó el circo. Con el aire que agarró por aparecer en el edén del presidente Andrés Manuel López Obrador en las Mañaneras, se anotó primero para la candidatura a la diputación federal por mayoría y también por la proporcional. Y ahora para la alcaldía. Dicen que no más falta que se anote para la de diputado local, regidor o síndico procurador. Ahí nomás.



Imagen. En su afán de posicionamiento, el candidato priista a la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna Moreno, está sacando encuentros con personajes que los hace públicos tras la forma desastrosa de su “dedazo”. El detalle está que no ha seleccionado bien esos encuentros para medio componer la imagen. Por ejemplo, se reunió con el líder estatal y regional de la CTM, Elías Muñoz y Nicolas García Castillo. En realidad, en nada le aporta socializar el encuentro porque estos son considerados “líderes charros”. Con eso se dice todo. Lo peor es lo que pasó con Roberto “El Chufito” Osuna, el ligamayorista de Juan José Ríos. Hizo notar el candidato priista para resaltar sus logros y su fama. Sin embargo, casi a la par “El Chufito” fue el centro del escándalo por estar citado por un juez familiar por un juicio en su contra por pensión alimenticia para su hijo. Mira nomás.

Temor. El líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez provocó pánico al definirse por la Cuarta Transformación. Eso no solo entre el que se cree que va a ser el candidato del PAS a la alcaldía de Ahome, sino en el candidato priista y los otros aspirantes en Morena y PAN. Y es que consideran que si PAS, PT y Verde Ecologista lo arropan, algunos dicen que gana. La conclusión la sacan porque con estos partidos y sumados los malovistas, gerardistas y priistas dolidos, les da las 20 y las malas. ¿O habrá otro que junte con viabilidad estas y otras fuerzas?