Ahí le viene una buena cuña a Seisa en Platino

La llegada del equipo UAS-Talleres Monte Alto al torneo de verano Platino, con una base de jugadores nacidos en el año de 1959, vendrá a convertirse en una buena cuña para el cuadro de Seisa, que desde que llegó hace dos años a dicha división no ha tenido oposición.El cuadro electricista ha ganado los dos torneos de liga y los dos de verano, en prueba de su poderío, en algo que no es obra de la casualidad, pues en total acumula 14 campeonatos, en las diferentes categorías polillas en las que ha participado.Por lo tanto, es bueno que se integren nuevos cuadros y de buen nivel competitivo para que intenten frenar ese poderoso ritmo que ha impuesto Seisa en cada uno de los torneos que participan.Sabemos que el cuadro universitario, que será dirigido por Antonio Garcés, se está armando con una buena camada de jugadores que cuentan con calidad y experiencia.Y por cierto, la directiva de este circuito encabezada por René Aguilar Verdugo nos comentó que el torneo de verano arrancará el día 21 de julio con las novedades de UAS-Monte Alto y Bicicletas Jalisco como los cuadros de nuevo ingreso y la salida de Pumas y Materiales La Ceiba que se integrarán a la Platino Plus.La Asociación Estatal de Futbol está a punto de llenarse el cupo para las tres categorías de la Copa Telmex , uno de los torneos de mayor importancia que avala el Sector Aficionado.En la categoría Juvenil ya está confirmada la participación de siete equipos de los ocho sitios disponibles. En la libre varonil quedan tres sitios y en la femenil un par de lugares.La junta previa y única para este certamen se realizará el próximo día 10 de agosto en las oficinas del máximo organismo.Para los que tenían la inquietud de a dónde fueron a parar los juegos infantiles que estaban colocados a un costado del campo uno de la unidad deportiva Sagarpa, les tenemos la información de que fueron ubicados en el campito de softbol que está frente a la delegación de Sagarpa y que también controla el sindicato de trabajadores.Lo único malo de este movimiento es que dejaron sin diversión a la buena cantidad de chiquillos que llevaban los padres de familia en las jornadas que se celebran a media y fin de semana en la unidad deportiva 5 de Julio.Pero esas son cosas que nada más le incumben a las autoridades del sindicato de Sagarpa y ellos sabrán porque decidieron realizar este movimiento que sorprendió a muchos de los jugadores que practican el futbol en ese lugar, una de las mejores áreas con la que se cuenta en Culiacán, lástima que no son propiedad del municipio, sino de un organismo federal.