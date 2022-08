Ahí va para arriba el rebaño sagrado

Es evidente la notable mejoría de las Chivas con esas tres victorias de manera consecutiva, pero tampoco tan buena reacción es para afirmar que el cuadro tapatío ya está en el selecto grupo de equipos que son los serios aspirantes a la corona del fútbol mexicano.

Eso sí, los aficionados Chivas tienen todo el derecho de ilusionarse, máxime luego de ver el estupendo primer tiempo que brindaron frente a Pumas al que vencieron con un claro marcador de 3 goles contra 1.

Sin duda, lo mejor de esa actuación de los tapatíos ante los felinos fue esa jugada del 3-1, en la cual tocaron de manera consecutiva 22 veces la pelota, incluidos dos vistosos taconazos de Alexis Vega y que concluyó con la anotación de Isaac Brizuela en colaboración del cancerbero Gil Alcalá. La verdad toda la concepción de la acción fue la de un equipo que está en otro nivel y ojalá de de aquí en adelante el rebaño sagrado siga jugando así.

Pero en términos generales ahí van las Chivas en plan ascendente y eso es para que sus aficionados lo celebren, sin embargo debemos reconocer que todavía le falta mucho camino por mejorar si realmente desea aspirar al título de la Liga MX.

Mientras que los Pumas siguen de mal en peor en algo que no se entiende, ya que se reforzó muy bien, pero su técnico Andrés Lillini no ha encontrado la fórmula para armar un cuadro titular ganador.



NO ES UN DIOS. Estamos completamente de acuerdo que el francés André Pierre Gignac es uno de los mejores delanteros que han llegado al fútbol mexicano en la última década y que ha sido fundamental para Tigres en la obtención de sus títulos, más no compartimos la opinión de algunos cronistas que lo consideran como un dios y se lanzan contra los aficionados que lo abuchearon, luego del empate que lograron los felinos contra el Necaxa.

El aficionado está en todo su derecho de exigirle a sus ídolos y más sino están rindiendo como es el caso de Gignac en la presente temporada, algo que para algunos comunicadores ven muy mal, ya que según ellos el francés les ha dado mucho.

Para nuestro gusto el atacante del cuadro norteño es un excelente jugador, pero no llega al grado de que todos se tengan que rendir a sus pies por el simple hecho que le ha dado campeonatos a sus colores. Cada quien tiene derecho de expresar su opinión, aunque a otros no les guste. Así es la libertad de expresión y listo.

SUPERVIVIENTES. El entusiasta promotor de los campos de la unidad deportiva Sagarpa, Ramón ' Andalón ya anda trabajando en la organización de un juego de convivencia y cuyos jugadores serán todos aquellos que formaron el tan criticado grupo de los superhéroes que se atrevieron a retar al coronavirus.

El 'Monky' Andalón está invitando personalmente a cada uno de los sobrevivientes de la pandemia con el fin de unirlos nuevamente, jugar la cáscara y darle gracias a dios por permitirles seguir con plena salud.

Además se aprovechará el marco para recordar a los dos únicos compañeros que iban a los juegos de los superhéroes y fallecieron, uno fue Raúl Rendón a causa del virus y el otro Juvenal Ortiz por un infarto.

En los próximos días se dará a conocer la fecha y el día en la que se realizará la mencionada convivencia, pero los superhéroes que quieran jugar ya se pueden ir anotando con el promotor Ramón Andalón.