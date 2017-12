Ahí viene el frío

Seguramente escuchó o leyó por allí comentarios de personas sobre el calor que hacía en Sinaloa en pleno diciembre. Hasta se desataron los famosos memes en redes sociales sobre la Navidad en otras zonas del país y la de nuestra entidad.Lo cierto es que el frente frío que ha azotado a los estados de la frontera norte del país, y a otros como nuestro vecino Durango o Zacatecas, se empezará a dejar sentir en nuestro territorio. Incluso, ya refrescó el clima al menos durante las últimas noches.Esto seguramente lo van a festejar los que querían que se fuera el calor, pero un descenso en la temperatura tiene que tomarse con mucho cuidado, pues estos climas son detonantes de enfermedades en las vías respiratorias, que representan un riesgo para infantes y personas de la tercera edad.Es importante que si llega a sentir un resfriado vaya a un médico y no se recete por su propia cuenta o se tome lo que le recomiende un familiar o amigo, pues la influenza estacional puede ser muy peligrosa porque es confundida con una gripe común y a veces se complica por no ser diagnosticada a tiempo por un médico.Prepárese, pues, para el frío, abrigándose y cuidando a los adultos mayores y niños de la familia. Si la temperatura llega a bajar demasiado y no tiene necesidad urgente de salir, permanezca en casa y cuide su salud.