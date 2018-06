Ahí viene la junta LMB en Mérida

En el trompicado mundo del beisbol del verano mexicano, se unen la serie final del torneo de apertura, la pretemporada del torneo de clausura y el “mítico” Juego de Estrellas, todo bajo el marco del desarrollo de la Copa Mundial de Futbol que se lleva a cabo en Rusia. Aunque la fiebre mundialista parece ser viento en contra, la Liga Mexicana de Beisbol galopa alegre sobre su serie final, en la cual las acciones se reanudan en este miércoles en Mérida con los Sultanes en ventaja de tres juegos a dos sobre los Leones de Yucatán. Y ahí mismo en Mérida se dará la ocasión para que los presidentes y algunos dueños de clubes (los gobernadores no asisten), se reúnan en asamblea para tratar temas que serían importantes, exceptuando el que por ahora parece ser la prioridad. Será ocasión para darle un primer “llegue” al proyecto “Salinas” de las dos temporadas al año, sondear si hay ánimo para repetir el truco en 2019 y si es que efectivamente los dueños del dinero consideran que ha sido un “éxito”. Se antoja como para que no haya unanimidad ya que por más que se les diga que “todos han ganado” (cifras de asistencia como arma de venta) los colaterales no resultan tan “gananciosos” para poco más de la mitad de los clubes. Será más que todo, creemos, una especie de primer referéndum sobre la actuación de Javier Salinas como presidente de la LMB, revisarán la caja registradora, sacarán cuentas y poco importará que hoy los juegos de la liga se puedan ver en la Patagonia o en el Congo Belga.- Puede suponerse que así como fuera de agenda, aparezca por ahí el tema hoy más vigente que nunca acerca del rompimiento de Grandes Ligas con la Liga Mexicana. A lo mejor no faltará quien cuestione, por asuntos de prisa si es que se avizora algún arreglo o que inquiera acerca de qué es lo que se ha hecho para fumar la pipa de la paz. No es la LMB un dechado de transparencia y seguro tras la junta, disparen una serie de lugares comunes con la que intenten aquietar las aguas por aquello de “no robarle atención” a la serie final. Seguirá bajo resguardo el necesario reconocimiento a las acusaciones de corrupción que le enjaretó MLB y ante lo cual solo ha surgido el cantinflesco discurso de Salinas de “nos están presionando”. De autocrítica, cero. “Vamos bien, tenemos asuntos que mejorar”. Y es que en la cima, como poder fáctico, el grupo precisamente al que las Grandes Ligas señalan como el que ha viciado el modelo exportador, los clubes aludidos que hoy hacen como que la virgen les habla y nadie que suelta una palabra. Al estilo mexicano pues, “no pasa nada”.Estando vigente la serie final, no creemos que la presidencia de la liga quiera “contaminar” su desenlace con temas tan profanos como el encontronazo con Grandes Ligas. Nadie podría esperar una conferencia de prensa con cuestionamientos de semejante calibre, más si pensamos que en algunos sectores (prensa incluida) aún no pueden ni quieren creer. Líbrelos la suerte de que aparecieran preguntas nivel: “Señor Salinas, ¿reconoce la LMB las malas prácticas y los actos de corrupción que acusa MLB a algunos de sus clubes? “¿A qué se refiere usted, Lic. Salinas, al hablar de “su producto” si es que el gran porcentaje de sus exportaciones a Estados Unidos son de talento que nunca ha actuado en la LMB?” Oiga, presidente, ¿existe o ha existido alguna intención, así sea ligera, por parte de LMB de compartir las ganancias de su tarea exportadora con las ligas infantiles y juveniles de México?”; “¿Nos podría aclarar bajo qué tabulador es que se llega a la conclusión de que ‘el producto de la LMB no puede ser abaratado’? ¿Cómo es que LMB sabe lo que es caro o barato en materia de costo de pelotero?” Ya para que no se esponje, señor Salinas, ¿desdeña la LMB los señalamientos que hace MLB por cuanto a grandes vicios institucionales como la cláusula de reserva o los derechos de retorno que aplican ustedes, que dibuja a final de cuenta, el trato al pelotero mexicano? Gracias por sus preguntas, amigos de los medios, son temas muy interesantes pero ahorita estamos concentrados en la serie final y en lo del doble play derby. Lo de Grandes Ligas ya lo estamos arreglando, son presiones de ellos”. Y de regreso todos al Facebook live.