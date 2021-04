Para preocuparse. Lo que algunos consideraron cuando el candidato morenista-pasista a la alcaldía de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, le dijo al candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya de que no se preocupara por Ahome, parece que resultó cierto. Y es que no fueron pocos los que opinaron lo contrario, de que sí se debería de preocupar. El resultado de la encuesta de EL DEBATE, publicado ayer, le da a Mario Zamora Gastélum, candidato priista-panista-perredista, una holgada ventaja en este municipio. Además, los números perfilan la hipótesis que sostienen algunos de que en Ahome va a jugar a favor de Zamora Gastélum el paisanaje.

Ese, entre otros factores que le están pegando a Rocha Moya, aunque compensa el apoyo que está recibiendo en los otros municipios. Por lo pronto, si a este no le va bien, unos aseguran que mucho menos a Vargas Landeros y a los candidatos a diputados. Sin embargo, falta un buen trecho de la campaña en la que se puede fortalecer la tendencia a favor de los candidatos del PRI-PAN-PRD o modificarla en contra. Rocha Moya convocó ayer aquí a los ahomenses a votar parejo por todos los candidatos, nada de cruzar el voto. A eso, algunos apuntan que lo que debe de procurar es ponerse a salvo él en el municipio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No levanta. El que también estuvo en Los Mochis fue Sergio Torres Félix, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura. Los números no lo favorecen en Ahome, ya que aparece en la lona como en los otros principales municipios, a excepción de Culiacán. Los cálculos de muchos es que ya no levantó en este municipio. La consideración que tienen es que Félix Torres empezó su campaña desde hace meses. Su movilización y exposición pública que ha tenido no es proporcional a las preferencias que tiene.

Leer más: Visita de Alejandro “Alito” Moreno a Sinaloa levanta el ánimo de los priistas

Sin embargo, va a jugar su papel en virtud de que sorpresivamente le sale adelante en la intención del voto a Zamora Gastélum y Rocha Moya en Culiacán. A alguno de los dos va a afectar en la votación general con que una buena parte de los sufragios se vayan con él en la capital sinaloense.

La contra. Los priistas de Ahome planearon cómo revertir el impacto que pudo tener el hecho de que con otros de la Alianza de Transporte Urbano y Suburbano el excampeón de boxeo Humberto “El Zorrita” Soto diera el apoyo al candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome Domingo “Mingo” Vázquez. Y buscaron el mejor escenario. Este fue en el acto de la visita del presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno. Ahí, Ignacio Ruiz tomó la palabra para dar el apoyo al candidato priista a la alcaldía Marco Antonio Osuna a nombre de los aliancistas.

La ambición. Al exdirector del Deporte en Ahome, Felipe Juárez, le ganó la ambición política. Después de no tener la candidatura a la alcaldía por el PT, de pedir la dirigencia de ese partido y no se la dieron, además de no quedar como candidato de Morena a la presidencia municipal, decidió disciplinarse con el candidato Gerardo Vargas Landeros. Así como Juárez hay varios. Y eso que son nuevos en la política.

En el pecado. Dicen que si Maribel Vega Quintero, candidata del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de El Fuerte, había avanzado en la campaña, al meterse en el problema del agua potable lo perdió, lo que favorece al candidato morenista Gildardo Leyva.

Leer más: “Alito” vino a Sinaloa a “picar la cresta”

Y es que le cargó la mano a la CFE cuando muchos ubican que la responsabilidad de que le hayan cortado la luz a la Japaf es de la administración de la alcaldesa Nubia Ramos por no pagar el servicio. En el argumento llevan el pecado: dicen que no tienen dinero para pagar a la CFE, pero bien que derrochan el dinero, los funcionarios incondicionales tienen unos sueldazos, compran camionetas de lujo, etc.