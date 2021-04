Ahomenses creen que el próximo gobernador de Sinaloa podría ser Rocha Moya y Zamora

Toma forma. Muchos ahomenses dicen que la estrategia de movilización y exposición pública que se hizo en apoyo a los candidatos a la gubernatura antes, durante y después del primer debate demuestra lo que poco a poco toma forma: la contienda está entre Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-PAS, y Mario Zamora Gastélum, candidato del PRI-PAN-PRD. Correcto o no, estas dos fuerzas electorales demostraron que tienen capacidad para el desplazamiento y posicionamiento, lo que realmente se ocupa el día de la elección. Algunos ahomenses hacen notar que Sergio Torres, candidato de Movimiento Ciudadano, se fue en contra de Rocha y Zamora para dañarlos en su imagen y que los sinaloenses lo vean con la alternativa, pero en la realidad la elección no se gana con “el rollo”, sino con estructuras, lo que parece que no le alcanza.

Alebrestados. Tras el debate, los priistas de Ahomer hicieron despliegue propagandístico para ensalzar la participación de Zamora que se le fue a la yugular a Rocha Moya, a quien señaló de incongruente, mentiroso y otras cosas más. Hasta sembró la duda de que su chofer haya adquirido una camioneta de lujo en más de un millón de pesos. Todo esto se lo festejaron a Zamora, a quien consideraron ganador del debate tras presenciarlo en las oficinas del PRI, en el que estuvo el candidato a la alcaldía Marco Antonio Osuna Moreno. Tras el debate, hicieron un rally “ruidoso” de vehículos por la ciudad. En realidad, se reanimaron por lo que consideraron una vapuleada a Rocha Moya. Y es que todos lo atacaron, le echaron montón, pues.

Control de daños. Lo mismo pasó con los vargalanderistas y pasistas de Ahome que aseguran que Rocha Moya ganó el debate al centrarse en propuestas para sacar adelante a Sinaloa. Esta es su mejor defensa, su control de daños. No tienen otra más que decir que no cayó en provocaciones de los otros candidatos, sobre todo de Zamora Gastélum, a quien consideran su más cercano competidor. De hecho, dicen que a Vargas Landeros, que vio el debate con su gente, no le gustó nada de lo que expresó la candidata de Redes Sociales Progresistas, Yolanda Cabrera, que lo criticó a más no poder. Pero la estrategia que siguieron posdebate es la misma que usó Rocha en el encuentro: no engancharse en eso. Para ellos, el que ganó el debate no es el que atacó más, sino que el que mostró serenidad, madurez e hizo propuestas.

Se acomodan. Los otros candidatos a la alcaldía dan por ganadores a los de su partido. Por ejemplo, Miguel Ángel Camacho, de Movimiento Ciudadano, jura y perjura que Sergio Torres se llevó de calle el debate. Y cree que eso le va a beneficiar. Algunos ahomenses, de esos que no están con ningún partido, vieron bien a Rosa Elena Millán, candidata de Fuerza por México. Es la que hizo más propuestas, más centrada, buena para hablar, pero sutilmente golpeó a Rocha y Zamora. Angelina Valenzuela, la candidata a la alcaldía, le empezó a sacar provecho a eso. Dicen que la participación de Gloria González, la candidata del Partido del Trabajo, fue pasable, pero no lo suficiente para arropar a Domingo “Mingo” Vázquez, candidato a la alcaldía. Sin embargo, todo indica que a este ni a sus seguidores les preocupa eso. Mingo va por lo suyo.