Ahomenses miran bien la designación de Mario Zamora

A favor. La designación del senador Mario Zamora Gastélum como virtual candidato del PRI a la gubernatura fue bien vista por muchos ahomenses fuera y dentro de su partido, del PAN y PRD, que van en coalición hacia el 6 de junio. Es lógico que ese sentimiento de satisfacción se sobreponga a otros porque es de esta tierra, de este municipio, pese a los peros que le ponen a la decisión, sobre todo que fue por dedazo. Sin embargo, nadie debe de llamarse sorprendido por la forma porque de antemano se sabía que eso estaba más que cantado. En realidad, Zamora Gastélum se supo mover para que el “dedo” apuntara hacia él. Con un trabajo previo de cabildeo nacional, estatal y municipal entre los actores internos de “peso” del tricolor, del PAN y PRD, alineó a todos a su favor. Bueno para hablar, con sentido, los “hipnotizó”, y ya sólo es cuestión de formulismo para ser declarado candidato.



Percepción. Contrario a quienes se han desbordado en elogios y de triunfalismo anticipado tras el destape, Zamora Gastélum no las tiene todas consigo. Pese a que están con él, muchos ahomenses están con la idea de que lo eligieron para ponerle la alfombra roja al senador Rubén Rocha Moya, precandidato de Morena. Es decir, hay la percepción de que lo mandaron para perder. Eso algunos lo sustentan en que Rocha Moya es más del grupo de los exgobernadores Juan S. Millán, Jesús Aguilar Padilla, además de Jesús Vizcarra, y otros más que se dicen priistas, pero que se mueven como “el lomo de la liebre”. Incluso, del gobernador Quirino Ordaz, que dicen no le va a jugar las contras al presidente Andrés Manuel López Obrador. A todo esto se le agrega el hecho de que a Zamora Gastélum se le identifica con José Antonio Meade, excandidato presidencial peñista. En suma, los comentarios en Ahome es que con todo esto tendrá que lidiar Zamora Gastélum. Y tendrá que cambiar la percepción y operar para ganar.



La aduana. Dicen que el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave, la libró. Y es que no tuvo mayores complicaciones en el comparecencia ante los diputados locales de la Comisión de Educación y Cultura. En gran parte porque fue claro en su exposición y por los datos duros que ofreció, como que se logró aumentar en 175 % el presupuesto de 2020; redujo el 57 % el gasto operativo; disminuyó el tiempo de la elaboración de proyectos, contratación y ejecución de obras, total transparencia, etc. Con esto no dio margen a que lo vapulearan, entre ellos el morenista Juan Ramón Torres, y más que Ruelas Echave está apuntado en la carrera por la candidatura priista a la alcaldía ahomense.



Lo que sigue. Por cierto, definido el virtual candidato priista a gobernador, falta la decisión por las diputaciones locales y las alcaldías, entre ellas la de Ahome. Muchos aseguran que cuando menos Mario Zamora Gastélum será tomado en cuenta para esas posiciones en su municipio, aunque otros aseguran que él tomará directamente la decisión como una concesión que le dará el gobernador Quirino Ordaz Coppel. No por nada se tenía que esperar la decisión por la gubernatura. Lo que sí es que los prominentes miembros del grupo de las m arrobadas, que ni se alboroten porque no les toca.



Externo. Una señal más envió ayer Héctor Melesio Cuen, precandidato del PAS a la gubernatura, de que la candidatura a la alcaldía de Ahome podría ser para un ciudadano. Eso cayó como un balde de agua fría a quienes le andan barbeando, como se vio en la caravana de vehículos que realizaron ayer aquí. Y la versión de que podría ser el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez la divulgaron sus seguidores. Eso se sabrá en la cuarta semana de febrero, fecha que puso Cuen para la definición.