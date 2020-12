Ahomenses no tienen una buena opinión de Billy Chapman

Medición. La reciente encuesta de EL DEBATE preguntó qué tanto conocen los ahomenses a 24 personajes que de una u otra manera han manifestado su intención de contender por la presidencia municipal de Ahome. El más alto porcentaje fue para el exalcalde y actual director del Instituto de Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave; en segundo lugar, el actual presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, y en tercera posición al dos veces candidato a la alcaldía Miguel Ángel Camacho Sánchez. La encuesta no midió la intención de voto, pero sí la opinión que los ahomenses tienen de los pretensos. Llama la atención que de las personas que conocen a Billy Chapman, en su mayoría tienen una opinión negativa de él. No cabe duda que muchos de los gobernantes no supieron capitalizar la gran ola de votos que lograron en su momento gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se irán a echar así al ruedo sin AMLO?



Destape y descarte. Tras los resultados de la encuesta de EL DEBATE, el morenista Lucio Tarín Espinoza no dudó en resaltar sus aspiraciones por contender por la alcaldía de Ahome y se dijo contento de ser el número uno entre los morenistas conocidos por la sociedad ahomense. También se menciona a José Borunda entre ellos. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro Gaxiola, dijo estar comprometido con su cargo y la sociedad. Dijo que no son tiempos para pensar en candidatura y dejó entrever que no le interesa lograr la candidatura para ocupar ningún cargo de elección popular, al menos no por el momento. ¿Se las irá a dejar al jefe?



Adelantados. El que ve la basura en el ojo ajeno, pero no mira la paja que trae en el suyo, dicen los ahomenses, es Ariel Aguilar Algándar, presidente del PAN en Ahome. Pidió al INE analizar el actuar de personajes políticos que pudieran estar realizando actos anticipados de campaña. ¿Acaso hacer reuniones masivas en colonias, colocar anuncios espectaculares y emprender programas de beneficio social que corresponden exclusivamente al gobierno no pudieran entrar en esta falta? Habría que esperar que el INE inicie una investigación a todos por parejo y saber si por pedir el líder blanquiazul esto, no se va entre todos ellos.



Otro adelantado. El que resalta que actúa de conformidad con las reglas de operación impulsadas por programas federales es el secretario del Ayuntamiento de El Fuerte, Leonel Vea Gámez, al aplicar el programa "jóvenes en prevención", de Fortaseg. Sin embargo, no ha sido bien visto por los líderes de partidos en El Fuerte. Unos dicen que participa en estos eventos en representación de la alcaldesa Nubia Ramos para promocionar su imagen. Que es un secreto a voces que ya anda haciendo su luchita, y lo que es peor, que utiliza recursos públicos para promocionar su imagen. ¿Será?



Contagios. Ante el repunte de contagios y decesos por Covid 19, los fortenses están pidiendo que alguien intervenga para que se suspenda una concentración que está promocionando Maribel Vega Quintero, directora de la ENEF, en redes sociales y en WhatsApp. Resulta que está convocando a una bicicleteada y al término una verbena popular en la plazuela de San Blas el próximo domingo, como si los sanblaseños fueran inmortales. La población reportó que Vega Quintero como regidora jamás se presentó en la sindicatura a gestionar la solución de los problemas, pero y ahora que quiere la alcaldía, hasta deportista se hizo. No cabe duda que no hay amor ciudadano sin interés.