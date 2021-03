Ahomenses se asombran del “cinismo” del presidente de Morena

La mentira por delante. Cada vez más, los ahomenses no salen de su asombro por el “cinismo” del presidenta nacional de Morena, Mario Delgado. Tras que el Instituto Nacional Electoral invalidó algunas candidaturas por no declarar los gastos de la precampaña, Delgado se victimizó con un argumento balín: que no reportaron gastos de precampaña porque no hicieron, ya que las candidaturas se definieron por encuesta. Muchos en Ahome, sobre todo morenistas, aseguran que Delgado ni la burla perdona. A la vista de todos está el hecho de que los candidatos de Morena en Ahome y los otros municipios de Sinaloa se definieron por intereses mezquinos, por acuerdo cupulares, de dedazo, menos por encuesta. Los elegidos ni siquiera se registraron, otros quedaron en donde no se registraron, como era uno de los requisitos de la convocatoria que resultó toda una farsa. No es por nada las protestas de los morenistas agraviados. El problema es que los no morenistas se dieron cuenta que los priistas-panistas-perredistas les quedaron “chiquitos” para eso de simular y mentir.

Cambio de rieles. Por cierto, la cancelación de las casi 30 candidaturas de Morena reactivó el ambiente en contra de Guillermo “Billy” Chapman, del que hubo versiones anoche de que le “tumbaron” la candidatura por la diputación federal por Ahome. Y que quedó como candidata Ana Ayala Leyva, su extesorera. Ya no se les cree nada, pero la información la ventiló la senadora Imelda Castro quien la felicitó por la candidatura, asi como a otros. ¿Por qué quitaron a Chapman?. Unos dicen que por presiones de Gerardo Vargas, candidato de Morena a la alcaldía de Ahome, y otros aseguran que por la sentencia firme en su contra por violencia política en razón de género. Se habla que tiene más sentido la primera porque si fuera por lo segundo Ayala Leyva está también sentenciada. Y más que Chapman va “pluri”

El daño está hecho. El arreglo que tuvo el candidato priista a la alcaldía de Ahome Marco Antonio Osuna con los líderes del sector cenecista del Valle del Carrizo solo contuvo un daño mayor para el 6 de junio. Sin embargo, el hecho de que ya esté repartiendo cargos del Ayuntamiento, como los 30 que les prometió, no lo deja bien parado ante la población abierta. Rehén de la mala operación en la definición de las candidaturas, Osuna no encontró mejor fórmula que esa. Qué necesidad había de que se hiciera escándalo. Además, controló esa rebelión con ese compromiso, pero le faltan otros grupos que quedaron resentidos.

Emigración. De hecho, hay algunos del Valle del Carrizo que optaron por abandonar el barco priista por muchas razones, pero la primordial son sus ganas de ser candidatos u obtener un “hueso”. Por ejemplo, el exlíder cenecista Cecilio Gámez Portillo es el candidato del Partido del Trabajo a la diputación local por el Distrito Electoral 03. Dicen que el PRI no pierde nada con esa decisión de Gámez Portillo, pero sí son de cuidado algunos que están agrupados en la Fundación Carrizo que se fueron con el candidato morenista-pasista Gerardo Vargas Landeros.

El volado. El que trata de relanzarse es el candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome Domingo “Mingo” Vázquez. Lo hace dosificando la información de quienes van con él en la planilla. Primero salió con que Lupita Davizón va como síndica procuradora y después que Cecilio Gámez va como diputado local. Dicen que el detalle no es tanto quienes van, sino que su liderazgo sufrió una abolladura por el vacío que dejó en la etapa de la definición de las candidaturas. Habría que ver cómo se mueve en el inicio de la campaña para si entra o no a la pelea por la alcaldía.

Los morenistas dicen que Mario Delgado ni la burla perdona cuando dice a los del INE que las candidaturas fueron por encuesta