Ahomenses se definirán este 6 de junio entre los candidato a la alcaldía

Encontronazo. Con la tendencia del voto, muchos ahomenses ubican que el 6 de junio se va a definir entre el fenómeno electoral que representa el candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome, Domingo “Mingo” Vázquez, y las estructuras del candidato de Morena-PAS, Gerardo Vargas Landeros, y del PRI-PAN-PRD, Marco Antonio Osuna Moreno. Dicen que si el apoyo ciudadano no se le desploma, Miguel Ángel Camacho, candidato de Movimiento Ciudadano, podría afectar más a estos que al fenómeno electoral del promotor deportivo. Eso lo observan muchos ahomenses porque la lectura que le dan a la encuesta de EL DEBATE es que siendo este nuevo en la política electoral ya les está dando las veinte y las malas en la intención del voto a Vargas Landeros, Osuna Moreno y Camacho, que tienen años en la jugada. Aseguran que la experiencia electoral indica que cuando se da un fenómeno a veces las estructuras electorales no son suficientes. El ejemplo más claro es el de Mario López Valdez y el de Andrés Manuel López Obrador. Claro, si es que el de Mingo Vázquez no se apaga de aquí a la elección.

Endoso. Los números indican que Mingo Vázquez no está pagando los platos rotos de la pésima gestión del alcalde Guillermo “Billy” Chapman, que llegó al poder postulado por el Partido del Trabajo que ahora lo postula a él. Algunos mencionan que el déficit de Chapman, ganado a pulso por las constantes pifias durante su mandato, se lo endosan a Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena, partido que también lo postuló y que ahora lo trae como candidato pluri a la diputación federal. Ya se está viendo que muchos consideran a Mingo Vázquez como la opción del cambio pese a ser postulado por el mismo partido que llevó a Chapman al poder. Y como la tendencia electoral le favorece en estos momentos algunos están reconsiderando el voto útil hacia él y no hacia el candidato del PRI-PAN-PRD. Es decir, se van a la cargada.

Bajos. No es sorpresa para nadie los bajos niveles de intención del voto de Angelina Valenzuela, candidata de Fuerza por México; Mayra Sainz, de Redes Sociales Progresistas; Francisco Miranda, del Verde Ecologista, y Miguel Ángel Carrillo, de Encuentro Solidario. Y no hay quien les dé posibilidad de que se metan a la pelea. Es más, se calcula que los morenistas que apoyan a Valenzuela, síndica procuradora con licencia, van a abandonar el barco para subirse al de Mingo Vázquez.

Acomodo. Ignacio Flores inauguró su rectorado en la Universidad Autónoma Indígena de México con la conformación de su gabinete. Y premió a los que lo apoyaron para llegar a esa posición. Para empezar, a la exrectora María Guadalupe Ibarra Ceceña la colocó como directora general de Investigación y Posgrado, además Rodolfo Cuadras como secretario general de la institución. Amén que ratificó en sus puestos a Yuridia de Jesús López Corrales como coordinadora general educativa; Francisco Javier Chan como coordinador general administrativo; Ismael Gámez Robles como coordinador general de Vinculación Comunitaria, así como a otros funcionarios. Y a otros más no los dejó abajo, como a Celso Armenta, que fue integrante de la Comisión Electoral del proceso de sucesión rectoral.

El mensaje. Dicen que la falta de agua potable en El Fuerte en pleno proceso electoral le dio un bajón a la candidata del PRI-PAN-PRD a la alcaldía Maribel Vega. No es su culpa la falta de agua, pero el tratamiento que le dio al problema la arrastró. Y eso sin querer queriendo le está beneficiando a Gildardo Leyva, candidato de Morena, que con más razón le atiza al mensaje de que se requiere el cambio para mejorar los servicios públicos.