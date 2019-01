Ahora ‘El Químico’ arremete contra reporteros al acusar que están entre “aguacoleros”

De conflictivo a boquiflojo. El alcalde ahora sí, no se midió. En su conferencia de los miércoles, cuando abordó el tema de las tomas clandestinas de agua potable, aseguró que “hasta reporteros están en la lista”. Si tiene nombres, que los diga con todo y apellido. Porque ya se le hizo fácil al alcalde Luis Guillermo Benítez, (a) “El Químico”, acusar sin fundamento. Puede quizás señalar al exalcalde Carlos Felton como ya lo hizo de haber provocado que el Ayuntamiento perdiera el caso Nafta. Pero es necesario que lo denuncie formalmente. Y de probarle algún delito y omisión, meterlo al bote. Pero generalizar como lo hizo ayer de que hay reporteros en la lista de tomas clandestinas, es sencillamente una irresponsabilidad. Alguien tiene que decirle al alcalde que no puede generalizar cuando se trata de denuncias o acusar a un gremio. Lo que debería de hacer es ponerse a trabajar. A iniciar obras que tanto demanda la ciudadanía y que en sus primeros 90 días de gobierno no aparecen por ningún lado. Así como lanzó el insulto contra el empresario Ernesto Coppel Kelly de que le “pondría un bozal”. Más bien ya es hora de que al alcalde le pongan bozal reforzado. Respecto a la inoperancia de la actual administración, apenas ayer su director de Obras Públicas, Juan de Dios Garay, anunció que en breve habrán de invertirse 10 millones de pesos para un programa de pavimentación de calles. Lo delicado que acompaña a este anuncio es que se pretende asignar directamente las obras. Es decir, no habrá transparencia en la designación. No habrá licitaciones. Y lo menos que provoca esta acción es la duda de que se vuelvan a cometer los mismos errores del pasado, que beneficiaron a algunos cuantos allegados del alcalde en turno.

A paso seguro. La afluencia turística ha mejorado notablemente. Se consolidó el programa de arribos de cruceros turísticos. La visita de extranjeros aumentó. Y el turismo nacional ha tomado a Mazatlán como uno de sus destinos favoritos. El secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros, arribó al cargo en el preciso momento para cosechar los frutos del Tianguis Turístico 2018. Su actividad es notoria y su presencia en el marco de los principales eventos de promoción turística ha comenzado a rendir frutos. Pérez Barros sabe que uno de los principales frenos que vive Mazatlán en materia turística es la conectividad aérea. Sin embargo, en 2018, en los tres aeropuertos del estado se registraron 1.3 millones de pasajeros. El desafío sigue siendo la conectividad aérea, eso lo sabe el titular de Turismo en Sinaloa, y lo tiene bien presente el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Sospechoso silencio. La escasez de gasolina sigue. Muchas de las estaciones de servicio en los estados de Jalisco, Guanajuato, Hidalgo y Estado de México siguen padeciendo la falta de gasolinas y diesel. Lo curioso es que el tema ha dejado de ser tratado por los medios de comunicación nacional. En Guanajuato, la falta de gasolina es muy grave y repercutió en la Feria Nacional de León. En Guadalajara, la afluencia de visitantes se cayó. Los reportes de los viajeros que vienen de aquellos lugares son de alarma. En algunos lugares como Guadalajara ya comenzó a regularizarse la venta de gasolina. Ahora los automovilistas en lugar de hacer cinco horas de espera para llenar sus vehículos, solo pasan alrededor de una hora. No, pues, guau.