Ahora o nunca. Mazatlán podría convertirse en ciudad piloto en el noroeste del país como municipio sustentable. A la par de la transformación que se está dando como destino turístico, el municipio ha estado sujeto desde hace casi tres años a una serie de obras de mejora ambiental, que le permitirían ascender a un lugar que serviría de ejemplo en el noroeste de México. En esto está el gobernador Quirino Ordaz Coppel, que ayer dio el banderazo de arranque de lo que será la remodelación de la avenida Camarón-Sábalo. El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en Sinaloa, Osbaldo López, reveló el aspecto técnico de la obra y afirmó que se invertirán alrededor de 200 millones de pesos aportados por el Gobierno Federal y del Estado. Con esta obra, que se busca concluir en cuatro meses, Mazatlán terminaría prácticamente su transformación. Con una infraestructura turística que bien cuidada le puede dar vida por más de 40 años. Desde ayer, uno de los carriles de la avenida Camarón-Sábalo fue cerrado a la circulación. Esto, sin duda, representa no solo problemas viales en la arteria turística más importante de Mazatlán porque en ella se ubican un gran número de hoteles, también de inseguridad para locales y turistas. Apenas arrancó la obra y se abrieron varios frente de trabajo a lo largo de los 4 kilómetros que se remodelarán. Viene Semana Santa y la obra apenas tendrá la mitad del tiempo que se dice durarán los trabajos.

Focos rojos. Las autoridades sanitarias de Cozumel prohibieron el arribo del crucero turístico MSC Meraviglia, ante la amenaza de que uno de sus tripulantes estaba afectado por el coronavirus. El crucero zarpó de Miami e intentó atracar en Islas Canarias, donde le prohibieron llegar. Luego navegó a Jamaica y también lo rechazaron. Puso rumbo hacia Cozumel, México y se dijo que le prohibieron el arribo. La empresa propietaria del buque aseguró que no es coronavirus sino influenza estacional Tipo A la que padece uno de sus tripulantes. El crucero navega con 4 mil 500 pasajeros y mil 600 tripulantes. El tema es que a Mazatlán están arribando cruceros turísticos que si bien no tocan costas de los países reportados con el coronavirus, representan un riesgo para que se presente un contagio.

Con dedicatoria a FLO. Aún no circulaban mucho las declaraciones de Francisco Labastida Ochoa en las que pronosticaba que el PRI va directo a su extinción y llegó la respuesta. El mismísimo presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se encargó de dar respuesta. Calificó de cínicos y tecnoburócratas a quienes vaticinan el fin del PRI siendo ellos los que le fallaron y entregaron por primera vez en su historia la Presidencia de la República. El exgobernador de Sinaloa y excandidato del PRI a la presidencia, Francisco Labastida Ochoa, no es la primera ocasión en que lanza severas críticas al PRI. Pareciera que después de la derrota del 2000 ante el panista Vicente Fox no ha logrado superar el para nada honroso honor de haber sido el priista que fracaso en su campaña por convertirse en Presidente de la República. Ya cargando la derrota, Labastida Ochoa fue senador gracias a una intervención del exgobernador Juan S. Millán ante el entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla. Esto a pesar de que Labastida Ochoa nunca ha querido a Millán por aquella gubernatura que le ganó.