Ahora piden cuentas a José Ángel Tostado

Los regidores mazatlecos acaban de solicitar los estados financieros sobre el Carnaval Internacional de Mazatlán ante el Órgano Interno de Control, Órgano Interno de Cultura y a la síndica procuradora, Claudia Cárdenas. También solicitan a la autoridad competente que inicie el procedimiento de investigación en contra de los actos del director general del Instituto de Cultura, José Ángel Tostado Quevedo, y quien resulte responsable por las diferentes omisiones. Podría enviarse un documento a la Auditoría Superior del Estado, comentó el regidor Martín Pérez Torres. No cabe duda que a la actual administración municipal se le están multiplicando los casos donde hay manejos de fuertes cantidades de dinero y no hay una transparencia de esas cuentas, o el “pedir parecer”. Al alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez se le abrió “La caja de Pandora” debido a su decisión de comprar directamente luminarias a una empresa por la nada pequeña cantidad de 400 millones de pesos. Y ese fue solo un contrato. Ahora es el Instituto de Cultura en el que los regidores centran las baterías, pues quieren saber cómo andan las cuentas por ahí; cuentas que al parecer no ha dado su director, José Ángel Tostado, uno de los funcionarios más cercanos al “Químico” Benítez. Y a decir del regidor Martín Pérez, son los órganos municipales los que por sí solos deberían bastar para que Cultura rinda las cuentas, sin necesidad de recurrir también a la Auditoría Superior del Estado para este otro “brete”.

Quienes han mostrado su inexperiencia en la función pública han sido los directivos de DIF Escuinapa, quienes prefieren evadir a la prensa cuando se les cuestionan temas que atiende esta dependencia. Fue el caso de Alberto Vázquez Guzmán, presidente de esta paramunicipal, al que se le intentó entrevistar por el tema de la proliferación de cuarterías en Isla del Bosque y el seguimiento que le dieron al caso de la bebé de 4 meses que falleció al parecer por deshidratación. Respondió muy nervioso que no podía dar información porque tenía otros compromisos. Y Lluviana López García, directora, accedió a brindar la información de las cuarterías, pero al solicitarle información sobre los contagios de covid-19 en el asilo de ancianos y DIF, se ha negado a hablar del tema, argumentando que esta información solo la puede proporcionar la Jurisdicción Sanitaria Número 6.

Los regidores del PAS, América Carrasco y Reynaldo González Meza, criticaron al “Químico” Benítez en sesión de cabildo por olvidar a la zona rural de Mazatlán. Le exigieron dar audiencias para los síndicos y comisarios, quienes se lo solicitaron desde el 4 de julio en un documento que le hicieron llegar al cuerpo de regidores. América Carrasco lamentó que no haya una prioridad por la zona rural pues en los pueblos solo hay un presupuesto de poco más de 4 millones de pesos. El alcalde levantó la voz de inmediato y le dijo a la regidora que tenía mal sus datos, pues el 80 por ciento de recursos va para la zona vulnerable y solo el 20 a la zona turística. Benítez esperaba que se terminara esta sesión para poder viajar a Parral, Chihuahua. González Meza mencionó que Benítez Torres solo ha visitado en cinco ocasiones las comisarías. Donde se ha visto muy presente al alcalde es en eventos fuera de la ciudad, como en el Tianguis Turístico de Acapulco; a Mérida y Miami. Y ya anunció que en octubre asistirá a un desfile en España.