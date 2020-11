Ahora resulta que Billy Chapman se erige como defensor de las mujeres

Para Ripley. Después de que castigó a una mujer policía por hablar en un evento del Día Internacional de la Mujer al exigir sus derechos y estar demandado por la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela, por ejercer violencia política en razón de género, ahora resulta que el alcalde ahomense se erige como el defensor de las mujeres. El viernes entregó dos unidades del llamado programa Equidad de Género, destinadas a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que estarán trabajando ni más ni menos que en la prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres en el municipio de Ahome. Incluso el secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro, explicó que si bien esas unidades estarán atacando este delito, no quiere decir que las demás unidades no estarán trabajando en ello. ¡Habrase visto! Bien dicen que no hay amor sin interés. No vayan a decir que no defienden a las mujeres y ya viene el año electoral.



El comienzo. Una pela, como se dice, fue la que le dieron antier los cenecistas a los morenistas en la elección de la nueva directiva de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo. Y es que Víctor García le ganó a Luis Alonso Ruiz con 55 votos contra 34 de los delegados que asistieron a la asamblea que se llevó en la techumbre de la casa ejidal de la Josefa Ortiz de Domínguez. Así, los pronósticos se cumplieron pese a la guerra sucia que se emprendió contra García y su planilla por parte de los seguidores de “El Papi” Ruiz, a quien en respuesta también le sacaron sus trapitos al sol. Al margen de los dimes y diretes, propio de un proceso de elección, la operación y cohesión cenecista funcionó. En una palabra, los comisariados ejidales del sector se reivindicaron. El resultado de la elección fue tan contundente que no le dio chance a Ruiz y su gente del pataleo. Ni que alegar. Dicen que la elección entusiasmó a la dirigencia priista porque es un buen signo para el 2021. Cuando menos en esa zona.



Con todo. El que estuvo en Los Mochis, nuevamente, fue Sergio Torres Félix. Dice que está muy seguro de contender por la gubernatura en el 2021 y de los resultados a su favor. Aunque no confía en encuestas que se hacen “a modo”, no pretende hacer caso de los números previos. Tanta es la seguridad que tiene en ganar la gubernatura, que hasta presumió de su amistad con sindicalizados y trabajadores de confianza de Gobierno del Estado, así como con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien, dijo, siempre conoció sus aspiraciones. Ante los medios criticó al PRI y al PAN, quienes buscan, añadió, “el poder por el poder”, pero que la ciudadanía no ve bien esa alianza.



Se puso color de… En relación a la tan sonada alianza PRI-PAN, hoy domingo sesiona el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, donde se pretende dar permiso a su líder, Juan Carlos Estrada Vega, para firmar la alianza con el tricolor. El que está contento y seguramente promueve que esta alianza se lleve a cabo es el actual presidente del partido en Ahome, Ariel Aguilar. Se menciona como posible candidato a la alcaldía de Ahome en esta alianza y que con votos de ambos partidos podría ganar. Sin embargo, habrá que ver si la repartición le conviene al resto de los panistas para que el beneficio sea para todos. El PRI apenas empieza a dar color… pero ya se acaba el tiempo.



Azul, pero de coraje. Por cierto, en el PAN, el dos veces candidato a la alcaldía de Ahome, Miguel Ángel Camacho Sánchez, lanzó una advertencia a los líderes del partido al decir que, de darse una alianza entre Movimiento Ciudadano y el blanquiazul, él pudiera ser nuevamente candidato; pero el asunto fue que renegó del partido que lo postuló en contiendas pasadas y de sus actuales líderes. Incluso llamó “malagradecido” a Ariel Aguilar y se llevó de corbata al líder del PAN en el estado, Juan Carlos Estrada, al insinuar que están haciendo mal las cosas y él les ayudó a llegar adonde están. Habrá que esperar si esta alianza se da entre azules y naranjas. Por lo pronto, ya algunos seguidores le mandaron decir a “Mi Líder” que tenga prudencia con sus declaraciones. ¡Ups!