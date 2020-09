Ahora salen con que Sergio Leyva no es funcionario

Como siempre. Para salir del descrédito por el enésimo escándalo solo en un par de meses, la administración chapmista empezó a operar el control de daños en el caso del pago de 120 mil pesos mensuales a Sergio Leyva Germán que realiza una auditoría a la Japama, además de 50 mil a otro y poco más de 17 mil a otros tres. En total, al mes la paramunicipal eroga más de 222 mil pesos en ese equipo, lo que muchos calificaron como un exceso. Ahora salen con que Leyva Germán no es funcionario de la Japama sino que se contrató el despacho externo para la auditoría que anunció con bombo y platillo el alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Con eso al gerente general de Japama, Guillermo Blake Serrano, le da margen para cantinflear de que otros podrían cobrar más. O sea, ahora resulta que Leyva Germán no es funcionario de la paramunicipal. Con algo tenían que salir.



El contrato de privilegio. Por más que quiera, el alcalde Chapman no tiene salvación en el juicio del pueblo ahomense en el caso de Sergio Leyva Germán. Algunos encontraron con facilidad el lado flaco de la justificación que están poniendo porque ven muy mal que el alcalde Chapman haya contratado los servicios externos para la auditoría a Leyva Germán si lo tenía como director de Ingresos de la Tesorería. O sea, lo quitó de esa posición para contratarlo como externo con el fin de que hiciera la auditoría. El alcalde no se aparta de la cultura priista de beneficiar a los suyos sin importarle hacerle daño de credibilidad al resultado de la auditoría porque como Leyva Germán es su incondicional (padrino de bodas en lo personal), todo se puede esperar. No en balde desde un principio se habló de que esa auditoría era para distraer la atención de otros escándalos del alcalde y de aplicar la vendetta contra sus adversarios.



Alzados. Dicen que el gobierno chapmista simula actuar en el caso de los indígenas de San Miguel que han violado la clausura del Centro Ceremonial. Se han metido para celebrar el Día de San Miguel pese al riesgo de covid-19. Se habla que la gobernadora tradicional Concepción Valenzuela es apoyada por Angelina Fernandez del grupo de Rosario Buelna, secretario particular del alcalde Chapman.



El ego. Al viejo estilo priista se comportó ayer el director de Desarrollo Social de Ahome, Marco Antonio Contreras Bringas. Al participar en la Brigada Médica y Servicios Integrales en la colonia Tabachines 2, a Contreras Bringas lo que le importó era más la foto cuando entregaba despensas a los vecinos. Con la despensa en la mano, posó con el beneficiario. Una imagen fabricada, acortonada. Eso en lugar de elevarle la imagen se le cae porque es fingida, falsa. Estuvo en representación del alcalde Chapman, del que no se sabe qué anda haciendo tras dos permisos para ausentarse la semana pasada.



La fiesta. Dicen que el que bailó, brincó, hizo reír a un grupo de samblaseños es el empresario transportista Vicente Pico, que ya va para la segunda vuelta recorriendo el municipio de El Fuerte con el fin de saber si tiene condiciones o no para ir por la alcaldía. Y es que lo invitaron a desayunar y de repente pusieron música, lo que levantó el ánimo de las mujeres que lo sacaron a bailar. El mero borlote.



Plataforma. Otro que le anda haciendo la lucha es el exalcalde de El Fuerte Antonio Cota, quien formó la asociación civil Vamos Fuerte, que le sirve de plataforma en su proyecto por la alcaldía. Ya dio color por el partido que quiere ser candidato: Morena. Nada más que en este partido hay algunos que le hacen el “fuchi”, y más cuando no hace mucho aparecía en los actos del PRI.