Ahora sí que cuando no les llueve les llovizna

Los mangueros del sur se quedaron esperando. Pensaban que el gobernador Rubén Rocha Moya iría o les mandaría a un funcionario, pero nada. Y es que productores de mango en el sur del estado cumplieron con la advertencia de tomar las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (Cesavesin) en el municipio de Escuinapa y Rosario en demanda de que los empacadores paguen un precio justo por la fruta. Rufino Prado Yuriar, presidente de la Asociación de Agricultores Río Las Cañas, comentó que tomaron la decisión para que no se liberen guías y tarjetones que permitan movilizar el mango. En la comunidad de Emiliano Zapata, Rosario, impidieron el tránsito de camiones de carga como otra medida de presión. Todo parece indicar que este conflicto llegará hasta las últimas consecuencias y será necesaria la intervención de la autoridad estatal para calmar las aguas. Los mangueros del sur siempre dicen que los tratan como de segunda, porque otras áreas mangueras tienen mejores precios, incluso aquí de Sinaloa … Ahí nomás.

A CINCO MESES de la elección del presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur no hay ninguna señal que acredite que Antonio Enrique Pineda Ochoa haya quedado resentido y le juegue las contras al que le ganó, César Galaviz. Es posible que haya tenido motivos para ser un bloque contrario, pero aguantó vara. Dicen que eso le quitó un peso de encima al presidente de la Caades, Marte Vega Román. Sin embargo, hay en otras partes en la que sí quedaron algunos dolidos, en lo que no le ha puesto la atención debida o no ha tenido la capacidad de lograr la unidad. El caso más sonado es en la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente de Guasave, en donde Eucario Ortiz y los suyos han dado muestras de distanciamiento de Jesús Rojo Plascencia, que les ganó la elección. Así, Vega Román tiene pendientes que resolver.

FELICES con su bolsita de semillas están los 300 productores de temporal de la zona alta de Mocorito, quienes se tendrán que dividir las mil 800 bolsas de semilla de sorgo que ha entregado el Gobierno del Estado como parte del programa de apoyos y rescate al campo. El presidente del Comité Campesino número 9, Alfonso “Güerito” Acedo, dice que cuando se nace en medio de necesidades, siempre están listos para la lucha hasta para conseguir alimentos, pero ya es demás.

AHORA SÍ que cuando no les llueve les llovizna, aunque ahora sí quisieran que el dios Tláloc fuera generoso. Preocupa a los agricultores de la zona de Mocorito que se pierda el distintivo de área cacahuatera, por su cacahuate de mejor calidad, porque la falta de agua de los últimos años ha provocado que la cosecha sea de menor calidad. Tan solo el año pasado, los agricultores percibieron costos de venta de 18 pesos por kilo, cifra que habían estado esperando, sin embargo, por la mala calidad del grano, los resultados de comercialización no fueron muy buenos.

MAL PANORAMA para el sector agrícola. Bladimir Salomón Montijo, de la Estación Climatológica de la Facultad de Biología de la UAS, dice que en Culiacán apenas tienen registros de diez milímetros acumulados de lluvia, de los 160 que se reportan a estas fechas, y más que las presas se mantienen a un 17 por ciento de su capacidad.