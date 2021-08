Oficial. Ahora sí que el municipio de Ahome está listo para recibir al nuevo alcalde, una vez que el Congreso de Sinaloa declaró ayer vacante el cargo tras la separación de Billy Chapman. En la sesión de la Diputación Permanente de ayer martes se leyó el documento firmado por el secretario del Ayuntamiento, Moisés Cadena, para dar inicio con el procedimiento de elegir al presidente sustituto. El presidente de la Diputación Permanente, José Rosario Romero López, turnó para su análisis a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que dictaminará el nombre de la persona sustituta, que posteriormente será electa en sesión plenaria. Para los efectos del trámite administrativo, se remitió la copia certificada de Cabildo número 98 de fecha 20 de agosto de 2021, que con fundamento en los artículos 25 fracción IV y demás relativos a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 27 fracción X, XX y XXIII de la Ley del Gobierno Municipal del Estado, permitió que el alcalde de Ahome se retirara definitivamente del cargo.

Presunción. Y tal como lo anticipó el ahora diputado federal electo Billy Chapman, ya presentaron sus credenciales tanto él como la diputada del distrito federal de Ahome Ana Ayala, a quien de la noche a la mañana la hicieron diputada por padrinazgo de Chapman. Ya presumieron en sus redes sociales que están al lado de Mario Delgado “viendo la agenda legislativa”. ¿Sabrá Ana Ayala lo que es legislar desde el Congreso federal para Ahome? Y ¿cómo recibirán los diputados federales de Morena a Billy Chapman si lo menos que dijo es que son unos ignorantes que no tienen ni carrera universitaria? ¡Si dijo que no podría ni entablar conversación ni discutir un tema político! Ya se sabrá.

Ahora sí. Sorprendió que la diputada Graciela Domínguez denunciara que hay discriminación, hambre y olvido del gobierno hacia los rarámuris en Sinaloa (acá los llaman tarámaris). Dijo que entre 2 mil 500 a 5 mil personas de la etnia tarámaris habitan en grupos dentro de cuevas y otros en chozas de adobe en los municipios de Sinaloa y Choix, que están desnutridos, que sufren de discriminación, que no están en el padrón electoral y ni siquiera los programas de asistencia del DIF llegan con sus despensas, que contrasta con los gastos millonarios inútiles, caprichosos y frívolos realizados por los gobiernos (priistas le faltó decir). ¿Se habrá acercado la diputada a Choix o a Sinaloa? Como se ve que nomás recibe informes, porque en Choix no hay ninguna cueva habitada por esos tarahumaras. Las cuevas tarahumaras o rarámuris están en Chihuahua, eso sí olvidados por los gobiernos de Chihuahua por estar enclavados en zonas muy peligrosas con los límites de Sinaloa precisamente. ¿Que no supo que el gobernador Quirino Ordaz les entregó hasta casa a los desplazados en Choix?

Vale más prevenir. Protección Civil de la zona norte revisó edificios de hospitales tras los sismos de más de 4 grados registrados domingo y martes en Los Mochis y Guasave. Hasta el momento no se ha tenido reporte de daños. Omar Mendoza Silva, de Protección Civil del Gobierno del Estado en la zona norte, encabezó la inspección principalmente en los hospitales y edificios gubernamentales donde hay mayor concentración de personas. Visitaron los departamentos de mantenimiento para revisar tanto estructuras como equipos y líneas de oxígeno . Pero lo que no han podido lograr es que la región, aun con los sismos tan frecuentes y ahora de mayor intensidad, tenga un aparato de medición. ¿Por qué será?

Con la lumbre en los aparejos. Después que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, dijo que se había quedado sola con la deuda antes la CFE, que dio pena ajena, parece que empezó a trabajar para sacar del hoyo a la Junta de Agua del Municipio de El Fuerte. Ayer, el Consejo de Japaf aprobó el descuento del 100 por ciento en multas y recargos a deudores de agua en El Fuerte para ver si así pagan. Y es que en ese municipio hay un círculo vicioso: los usuarios no pagan el agua por los cortes constantes y la mala calidad del agua, y las autoridades luego le echa la culpa a los usuarios que no tienen para pagar la luz porque los usuarios no pagan. Mira, pues. A ver si ahora sí junta para pagar la deuda con la CFE. Si no, ya está cerca otro corte.