Ahora sí viene AMLO

Si no surge un nuevo imprevisto de último momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegará mañana a Sinaloa para cumplir con la gira de trabajo que se ha pospuesto por dos ocasiones.

El gobernador Quirino Ordaz lo atenderá y ya tiene lista la carta a Santo Claus de peticiones que le entregará. Según la agenda tentativa, permanecerá dos días en el estado, sábado y domingo, y visitará la presa Picachos, posiblemente la Santa María e inaugurará la planta Miravalles en San Ignacio y el camino a Tayoltita.

En Culiacán, el domingo inaugurará un centro comercial, y desde ahora se vislumbra que los aspirantes a la gubernatura por Morena harán hasta lo imposible por entrevistarse con él, para que los invite a alguno de los eventos de la gira, o simplemente poder acercarse para poder promocionarse con alguna foto o video.

Por lo pronto, el que llevaría ventaja es el Químico Benítez, porque en su calidad de alcalde de Mazatlán será el anfitrión cuando visite el puerto. De nueva cuenta el gobernador Quirino Ordaz tiene lista la relación de peticiones que le hará al presidente, entre ellas: que se acelere la entrega de apoyos a los agricultores, que se restablezca el subsidio al combustible marino para los pescadores y recursos adicionales para el cierre de año del Gobierno del Estado y de los municipios de Sinaloa.

En sus giras, AMLO siempre genera polémicas, sentimientos a favor y en contra, por lo que no se descarta que le surjan manifestaciones de apoyo y de protesta. Por lo pronto, los maestros tienen bloqueado Palacio de Gobierno en Culiacán y es posible que en las próximas horas se concrete alguna negociación para desbloquearlo y que no haya problemas.

Popurrí. Poco a poco se levantan voces de rechazo que pretenden dinamitar la alianza del PRI y el PAN, que daría como resultado la creación formal del Prian, antier el dirigente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, dijo que no está de acuerdo en ir aliados con el PRI en la elección del 2021, aclaró que es a título personal, pero es una expresión que viene desde adentro del panismo.

Ayer, el aspirante de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, también condenó esta alianza, la calificó de “tóxica y perversa”, aunque su opinión ahora no cuenta mucho, porque lo hace desde afuera porque se supone que ya no pertenece al PRI. Veremos qué tanto calan estas críticas.



Abogados. Directivos de los colegios de abogados afiliados a la Concaam efectuaron una reunión ayer aquí en la cual le pidieron al vicepresidente Luis Alberto Sánchez que endurezca sus acciones para ser contrapeso y exigir a la Fiscalía de Justicia un mejor trato y más celeridad en el desahogo de las demandas y expedientes que tienen en la dependencia.



Anticovid. Se vislumbra la luz al final del túnel, después que el presidente AMLO, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el canciller Marcelo Ebrard, aseguran que para mediados de diciembre llegará a México una remesa de vacunas anti COVID-19, de Pfizer, se aplicará primero al personal médico y para evitar desvíos su distribución será controlada por el Ejército y la Marina. Hay que resistir.