¿Ahora sigue Estrada Ferreiro?

audima

“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar”, el proceso del juicio político contra Jesús Estrada Ferreiro sigue clasificado como “reservado”, algo así como un “top secret”, por lo que el coordinador de la Jucopo, Feliciano Castro, no puede dar información y solo se limita a decir que tienen 60 días de plazo para emitir un dictamen y pasarlo al pleno después de que la comisión instructora recibió al alcalde.

Se tiene que garantizar el derecho de la presunción de inocencia, mantenerse en secreto pero una vez que el tema se discuta en el pleno del Congreso, toda la información será pública y abierta.

Para decretar la destitución de Estrada Ferreiro no se requiere de una votación de mayoría calificada, sino con mayoría simple de los diputados que asistan a la sesión, lo que complica aún más la situación del alcalde, aunque Feliciano prefiere no hacer ningún juicio sobre el desenlace que pudiera tener. Descarta que surja alguna fiebre de juicios políticos contra los alcaldes, porque hasta el momento, aparte de la de Estrada Ferreiro, solo hay una petición formal contra la presidenta de Cosalá, Carla Corrales, lo demás son especulaciones. Después de la destitución de Cuen, el alcalde se reunió ayer brevemente con el gobernador Rubén Rocha, intentando convencerlo que frene el juicio. Por lo pronto las prioridades legislativas se centran en la aprobación de la reforma para la revocación de mandato, y el dictamen fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside Ambrosio Chávez, que sesionó ayer. También hay prisa por aprobar la ley de protección a periodistas cuyo dictamen ya está listo. Al parecer no van a esperar a que se apruebe la ley nacional.

Popurrí. El ahora exsecretario de Salud Héctor Melesio Cuen salió ayer a defenderse, después de haber sido destituido. Minimiza las demandas que existen contra los periodistas Luis Enrique Ramírez, dice que ya no tenia vigencia, y contra Tere Guerra, asegura que estaban en pláticas, después que eran compañeros de gabinete, dado que ella despacha en la Secretaría de la Mujer. Con ambos había sostenido una prolongada guerra mediática, de acusaciones y contraacusaciones. Que él y el gobernador Rubén Rocha no estaban peleados y que refrendan su alianza con Morena y en forma mesurada asegura que no será “una piedra en el zapato” para la administración estatal ni promoverá renuncias masivas de funcionarios pasistas. Aunque se espera que varios aprontados renuncien para quedar bien o que los corran. Antes, Cuen y Angélica Díaz de Cuen habían difundido que “el prestigio personal no está en el piso de remates”.



PALO DADO. Por su parte, Rocha ratifica que ya es una decisión tomada y que no tiene nada que ver con cuestiones políticas. Aprovechó la recta de las garantías de protección a los periodistas y ni quién diga nada.



CANACO. Se vislumbra buena comunicación entre el alcalde Gerardo Vargas y los comerciantes, ahora que el exregidor Víctor Damm acaba de tomar las riendas de la Canaco en un acto en el que Gerardo ofreció una administración de puertas abiertas.