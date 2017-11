#AhoraTodosSonDefensores. Este sábado se entregó la propuesta de Ley de Ingresos y Egresos 2018, y por primera vez en la historia se pretende eliminar la tenencia vehicular. Si el acto no pasó desapercibido para los ciudadanos, por supuesto que tampoco iba a pasar de incógnito para los diputados y los partidos políticos. Por ello es que ahora los legisladores y los presidentes de partidos juran y perjuran prácticamente ante cualquiera que se les ponga en frente que ellos y solo ellos, desde su trinchera, concibieron esa demanda y la promovieron hasta conseguir que se plasmara en una ley. Ahora que todo es bueno, todos quieren subirse al barco sin necesidad de que sean aludidos.

Falló el propósito. Un proyecto de gobierno creado para apoyar a personas de escasos recursos, que no contaban con una casa digna, se convirtió en un caso más donde presuntamente hay actos de corrupción e “influyentismo”. Se trata del fraccionamiento Palmares, que en su primera entrega fue encabezada por el exdirector del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa (Invies), Jaime Romero Barrera, quien el 28 de diciembre del 2016 entregó de manera simbólica las llaves de las casas. Seis meses después, el actual director del Invies, Salvador Reynosa, llevó a cabo el mismo acto protocolorio, donde se resaltó el beneficio para 209 familias de escasos recursos. Sin embargo, ayer se constató por parte de los pocos habitantes, que la mayoría de las casas están abandonadas y a merced de los ladrones, dejando del lado el propósito para lo que fue creado el sector habitacional. Lo peor del caso es quizás que hay personas hasta con tres casas que ahora hacen el negocio de sus vidas rentándolas, pues no tiene necesidad de mudarse.

Supervigilado. Un operativo conformado por elementos de Seguridad Pública y Protección Civil se montó para que el alcalde Fernando Pucheta Sánchez, junto con algunos miembros de su familia pudieran degustar de manera tranquila un café y pan en conocida panadería de la calle Belisario Domínguez en el centro de Mazatlán. Algunas personas se preguntaban el motivo de la presencia de estos cuerpos de auxilio a las afueras de un negocio, hubo algunas que prefirieron rodear el lugar al pensar que dentro de estas instalaciones había ocurrido algún incidente.

Falta por hacer. Los casos de violencia hacia las mujeres, sobre todo del tipo psicológico, van en aumento en colonias populares de Mazatlán, lo que hace pensar que las estrategias por parte de Immujer no están dando los resultados esperados, sino que al contrario, van en incremento. La directora de este instituto, Judith Ornelas, aceptó que no son una institución competente para atender casos de feminicidios sino que se enfocan en la prevención de casos. Pradera Dorada es una de las colonias que recibe atenciones, pero no las encabeza sino que el centro, Benito Juárez y Flores Magón se encuentran dentro de los barrios que han recibido más atenciones en casos de violencia.

Más seguridad. Donde de plano sale mal parada la actual administración estatal es en el tema de la seguridad. Esto porque, según el Instituto de Economía y Paz, Sinaloa ocupa el lugar 30 de 32 en cuanto a seguridad se refiere, teniendo un registro de mil 300 muertos en lo que va del año. Con ello queda de manifiesto que el trabajo que se ha realizado hasta ahora ha sido insuficiente para revertir ese alto nivel de incidencia delictiva que genera una mala percepción tanto al interior del estado como hacia afuera. Y aunque se diga que se ha avanzado, el índice del Instituto de Economía y Paz es una referencia que se debe tomar en cuenta.