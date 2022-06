Ahorita nadie es favorito al centro

Nos gana la risa, cuando en estos momentos en que todos los equipos del fútbol de la primera división de nuestro país están en plena pretemporada, hay medios que ya comienzan a vaticinar a presuntos candidatos al título, en algo que nosotros entendemos porque estamos dentro del medio y va dirigido al amplio mercado de los aficionados que son una buena carnada para atraer su atención.

Mencionar a un equipo con posibilidades de ser campeón a un mes de que arranque la temporada es algo muy ilógico y como suele suceder siempre se mencionará a los mismos y si nos vamos por los recientes antecedentes, no dudaríamos en mencionar al bicampeón Atlas, porque sus logros si justifican pronosticar a su favor.

Sin embargo, cuando aparece en la baraja de candidatos al Guadalajara, no le encontramos lógica a dicha aseveración, pues se trata de un plantel que tan solo se ha reforzado con dos jugadores y ha surtido mucho en los últimos torneos. Cierto es que con Ricardo Cadena al frente, tuvieron gran cierre de temporada, pero no como para asegurar que en la presente edición serán el cuadro a vencer

Pero reiteramos de que los programas deportivo están para llamar la atención de los aficionados con este tipo de encuestas, pero en nuestra opinión muy personal, para poder evaluar la capacidad de un equipo se deben ver sus actuaciones en la cancha, pues es el único lugar en el que se ganan los partidos.

POR FIN. Luego de tantas alegatas entre los equipos, directiva y terceros, por fin se llegó a un acuerdo para que la final de la liga municipal platino se juegue este sábado en el campo cuatro de la Sagarpa a partir de las 15 horas.

Hemos sido testigos de lo difícil que ha sido para René Aguilar presidente del circuito y los delegados de los equipos finalistas UAS-Congeladora Daysa y La Garrita ponerse de acuerdo para darle el cerrojazo a la temporada y al parecer ya las aguas se tranquilizaron y todo quedó listo para que se defina al nuevo campeón.

Ya solo falta esperar que los protagonistas de la batalla titular se brinden en la cancha y ofrezcan un digno espectáculo deportivo, porque los dos cuadros cuentan con planteles muy sólidos. Que gane el mejor.

FUERTE ABRAZO. Es el que le mandamos y lleno de solidaridad para nuestro buen amigo Sergio Luján Hidalgo, compañero de escuela, ya que nos comentó del lamentable fallecimiento de su hijo del mismo nombre de 29 años.

Amigo Luján sabemos que nada habrá en estos momentos que pueda calmar el sufrimiento que viven tu y la familia por tan duro golpe recibido y solo nos queda reiterarte nuestras más sentidas condolencias.

REFLEXIÓN: El tiempo no se detiene no espera por nadie, así es que no te detengas por pequeñeces