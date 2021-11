Ahorrando centavos y gastando pesos

El lunes de esta semana compareció ante la Cámara de Diputados el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, citado desde el mes pasado para discutir el presupuesto del instituto correspondiente al año 2022; la realidad fue otra, en cuestión de presupuesto lo único que se discutió fue el sueldo de los consejeros, considerado excesivamente alto por la mayoría oficial; por otro lado, su comparecencia estuvo llena de descalificaciones personales – incluso familiares, como lo expresado por el diputado Óscar Cantón respecto a su padre –, cuestionamientos a la imparcialidad del organismo, la capacidad de los consejeros, entre muchas cuestiones más que se encontraban fuera del tema para el cual fue citado.

Lo realmente rescatable de tal comparecencia fue la cabalidad, gallardía y valentía con la que Córdova Vianello hizo frente a los continuos encaros de diputados del Verde, Morena y PT, sin caer jamás en provocaciones, defendiendo la investidura de su puesto, así como la autonomía y presupuesto del instituto.

Respecto al presupuesto para el ejercicio 2022, es impresionante que los legisladores fijen su atención en absurdos como lo son los sueldos de los consejeros del INE, no obstante, destinen más presupuesto a programas sin pies ni cabeza – Sembrando Vida, Becas del Bienestar, etc. – y a proyectos fallidos – Tren Maya, Dos Bocas, etc. –, dejando de lado la recuperación económica, la precariedad del sector salud y la desolación del campo –tema primordial para la economía de gran parte de los sinaloenses. Lo anterior queda pendiente a la discusión del Presupuesto de Egresos, agendada para ello el día de hoy con los diputados. De replicarse lo visto con el Presupuesto de Ingresos, es de esperarse una sesión larga y tediosa, en la que la mayoría oficialista no permitirá cambiar ni una sola coma; en este sentido, pareciera que el presupuesto alterno presentado por PAN, PRI y PRD carecerá de valor y será desechado por esa soberanía.

En el ámbito internacional, el día de ayer López Obrador se presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde expuso un discurso, que – en términos meramente retóricos – resultó perfecto, capaz de conmover y atraer a quienes carecen de una noción del estado actual del Estado mexicano en materia de corrupción. Ahí el detalle, ¿con qué descaro se propone un presidente hablar ante la ONU de corrupción? México ocupa el lugar 124 a nivel mundial en percepción de corrupción (Transparencia Internacional, 2020), las políticas encaminadas a su atención no han dado los resultados a ya 3 años de su gobierno y, a mi parecer lo más importante, más allá de señalamientos y ataques a distintos actores políticos, son prácticamente nulas las condenas por actos de corrupción a funcionarios de regímenes “neoliberales”.

Para tener en cuenta:

El Inegi reportó los índices inflacionarios al mes de octubre (INPC e INPP), con lo que la inflación esperada correspondiente a 2021 se proyecta mayor a un 7 % a tasa anualizada. Mañana habrá reunión en Banxico, por lo que se espera un aumento en medio punto base a la tasa de referencia.

Fuera de los temas abordados en esta columna, resulta impresionante la labor de Checo Pérez en el GP de México, tres podios seguidos se dicen fácil.

