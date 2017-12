Al PRI, Morena y PAN no les incomoda ir a la elección sin la alianza con Cuen o el PAS

No quita el sueño. Melesio Cuen tendrá que cambiar de estrategia. El líder del Partido Sinaloense ya debe estar enterado de que el PRI, Morena y el PAN no están dispuestos a caer en ningún tipo de chantaje. Las condiciones en que se encuentra el ambiente político de Sinaloa ya han sido analizadas por el PRI. Y uno de los escenarios es ir a la elección del 1 de julio sin la alianza con PAS. No se descarta. Pero tampoco les urge. Y mucho menos les quita el sueño. En el caso de Morena, el mismo Melesio Cuen ha hecho circular encuentros con altos dirigentes de ese partido en el país. Incluso, se llegó a divulgar un supuesto encuentro con Andrés Manuel López Obrador. “Haiga sido como haiga sido”, quienes operan Morena en Sinaloa lo ven muy lejos de llegar a conciliar intereses en el proyecto obradorista. Quienes se ven, se perciben fuertes en Morena, son el exrector de la UAS Rubén Rocha Moya y la maestra Teresa Guerra. Las posibilidades de Cuen, nos la comentan los mismos morenistas, son prácticamente nulas. Y si ese es el panorama de Cuen ante Morena, en Acción Nacional las cosas le pintan peor. Valga recordar el affaire del PAN y Cuen del 2010. Cuen creyó a pie juntillas que Acción Nacional le abriría la posibilidad de convertirse en candidato a gobernador de Sinaloa. Tres eran los aspirantes. Alejandro Higuera, el renegado priista Mario López Valdez y Melesio Cuen. Lo trajeron en vueltas y promesas. Tarde se dio cuenta de que lo habían utilizado para que el PAN legitimara la elección de Malova como su candidato. La segunda ocasión en que el PAN le volvió a jugar el dedo en la boca a Cuen fue el año pasado. Cuen presionó para ser el candidato del PAN-PAS. Pero la dirigencia nacional, por cierto encabezada por Ricardo Anaya, lo bateó. Se vino entonces a pelear con su partido, el PAS, la gubernatura. Y volvió a perder. Es, pues, un panorama con negros nubarrones para el líder del PAS.

Mazatlán, de cabeza. La realización del internacional Maratón Pacífico Mazatlán ha puesto de cabeza al puerto. La circulación de vehículos en algunas zonas aledañas a donde se celebra la competencia es realmente caótica. El cierre de avenidas importantes como la Del Mar, de por sí ya conflictiva con las obras de ampliación del malecón, agravó la circulación de vehículos. Y como en otros años, miles de trabajadores de la industria hotelera y restaurantera del puerto han sudado la gota gorda para llegar a sus centros de trabajo por las avenidas bloqueadas. La otra cara de la moneda es la derrama económica que se registra tanto en hoteles como restaurantes, el servicio de transporte y en general prestadores de servicios turísticos, que es buena. La afluencia de visitantes coincidió con un fin de semana que de entrada provoca llenos en los hoteles y con este evento se reportó la ocupación “hasta el tope”. La fiesta deportiva está en todo su apogeo.

La presentación al aire libre de La Sonora Santanera en el centro de Mazatlán fue disfrutada por miles de personas que abarrotaron las principales calles aledañas al Palacio Municipal. Un evento como ese. De la talla del conjunto que se presentó, no se había visto jamás en Mazatlán. Mazatlecos y visitantes pudieron disfrutar el gran show de la internacionalmente conocida Sonora Santanera sin pagar un solo peso. Buen evento.