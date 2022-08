Al Químico no le alcanzó presupuesto; quiere más

El “químico” quiere más dinero. El desorden cuesta. Las improvisaciones también. Y no se diga los abusos que los que incurre la actual administración municipal, sin que nadie, absolutamente nadie, le ponga un freno al alcalde Luis Guillermo Benítez. Se conoció que la Comisión de Hacienda del Cabildo se reunió y acordó solicitar la nada despreciable suma de 160 millones de pesos más para el presupuesto 2022. El tema será tratado en el pleno del Cabildo, donde por mayoría morenista habrá de ser aprobado. Y posteriormente será puesto en manos del Congreso del Estado, donde los diputados y el propio líder, Feliciano Castro, no solo se ha mostrado complaciente, sino hasta cómplice de las atrocidades que está cometiendo Benítez. “El Químico”, además de que su fuerte es la fiesta, y claro está, salpicada con rubios jaiboles y gélidas bebidas, resultó gastalón. Claro, de los dineros que no son suyos, sino del pueblo. Quiere 160 millones de pesos y está claro que con eso seguirá la fiesta. Al Congreso, y al parecer hasta al mismo gobernador Rubén Rocha Moya, pareciera no interesarles que Cultura se gastó todo su presupuesto de este año en menos de seis meses. Que el Ayuntamiento se ha quedado sin suficientes camiones recolectores de basura y que se tuvo que habilitar a camiones de volteo para brindar ese servicio a medias. Que la seguridad está olvidada, con necesidad de más patrullas y equipo para la Policía. Que los caminos que comunican a las comunidades rurales están olvidados. Que Mazatlán está inundado con un terrible olor a caca porque las alcantarillas rebosan de aguas negras. Nada pareciera importarles a las autoridades del estado y se aprestan para apoyar las ambiciones y abusos del alcalde de Mazatlán aprobándole más dinero y permitiéndole que goce de total impunidad.

La elección de Morena el pasado domingo fue tan bien “planchada” como en los mejores tiempos del PRI. Es más, salieron mejor que los priistas. Propusieron una sola candidata, Merary Villegas, que sin despeinarse se convirtió en la presidenta de Morena en Sinaloa. Nadie hizo olas. Todos se disciplinaron. Y la “línea” enviada desde el tercer piso de Palacio se cumplió tal cual. Aprendieron la lección que les dio el PAS y su líder, Melesio Cuen, en la elección de delegados de Morena.

Por cierto, en el conflicto entre el gobernador y el líder del PAS, Melesio Cuen, se desató una intensa guerra en las redes sociales para desacreditar a la UAS. En esa embestida se están llevando a gente acreditada por su capacidad, como lo es el rector Jesús Madueña, entre otros. El gobernador Rubén Rocha Moya va con todo contra la UAS y el pasismo que existe en su interior. Pronto se verán las repercusiones económicas a las que conducirán a la UAS en este pleito de consecuencias impredecibles.

Aparecen protestas en diversos puntos de Mazatlán. Ayer, padres de familia de la primaria Leyes de Reforma denunciaron el abandono del inmueble, que en estos momentos es una amenaza para la seguridad de los niños, y que a una semana de que inicie el ciclo escolar, las autoridades municipales no han respondido a su compromiso de remodelar las aulas. En Villa Unión, la primaria Sixto Osuna es un peligro para los alumnos. El Estado se comprometió en repararla, y hasta hoy, nada.