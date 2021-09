Al “Químico” se le olvida que gracias al PAS fue candidato y ganó la reelección

Que no se le olvide al “Químico”. El líder del Partido Sinaloense marcó su posición. Melesio Cuen precisó que los regidores del PAS no acudieron a la reunión que convocó el alcalde reelecto, Luis Guillermo Benítez, porque en ese encuentro intentaba imponer a Édgar González como próximo secretario del Ayuntamiento. Propuesta que no fue para nada consensuada con el PAS. Y porque además, el Partido Sinaloense tiene su propia propuesta para ese cargo. Se trata de Rafael Mendoza, exdiputado local y reconocido exfuncionario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuen adelantó que buscará una reunión con Luis Guillermo Benítez para analizar el tema. Recordó que el PAS fue el que lo propuso y llevó a la candidatura por la alcaldía. Y como en cualquier otra alianza, se buscan las condiciones de realizar un esfuerzo conjunto con propuestas de ambas partes. Se le olvida al alcalde reelecto que para nombrar secretario del Ayuntamiento, tesorero y oficial mayor requiere de las dos terceras partes del cabildo. Y el PAS cuenta con cinco regidores. El mensaje es claro. Y respecto a la expresión de Benítez de que en Mazatlán no manda Morena…Y mucho menos el PAS, quien manda es el pueblo, el líder del Partido Sinaloense le reviró: “Entonces hay que proponer nombres para que el pueblo elija a quiénes quiere de funcionarios”. En la visión del “Químico”, se asume como si fuera “el pueblo”.

¿Rompimiento “Químico”-PAS? Para entender. Luis Guillermo Benítez logró la reelección gracias a que el PAS lo rescató. Morena le cerró las puertas. Le negó registrarlo como candidato a la alcaldía por Mazatlán. Y fue el Partido Sinaloense el que lo acogió, y como partido lo propuso como candidato, al que se le sumó posteriormente Morena. Esta más que claro que el PAS lo salvó de quedar fuera de la contienda electoral. Está también claro que el PAS, con su voto, hizo ganar al “Químico”, pues muchos morenistas de Mazatlán ya habían anunciado que no lo apoyarían. Es más, hubo cruce de votos. Y otros se abstuvieron de votar por la alcaldía. La elección se ganó. “El Químico” fue reelegido como alcalde. Y el PAS se siente, como es la realidad, como el partido que obtuvo el triunfo. Y ahí están las cinco regidurías que el Partido Sinaloense tendrá en el próximo cabildo. Se adelanta un choque de trenes.

El “Grito” diferente. La celebración del Grito de Independencia nuevamente fue muy diferente a las que tradicionalmente se realizaban. La pandemia es el motivo principal. Y en el caso del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, la connotación es doble. Fue su último “Grito” como gobernador. Ayer ya le dijo adiós a esta celebración. En Culiacán, como en el resto de los municipios, la conmemoración se hizo con público reducido y pocos invitados especiales.

A mes y medio del cambio. El 31 de octubre, el gobernador Quirino Ordaz Coppel le hará entrega del cargo al gobernador electo, Rubén Rocha Moya. Mes y medio será más que suficiente para que Ordaz Coppel realice una gira que toque los 18 municipios para agradecer a los ciudadanos su apoyo. También para concluir algunas de las obras que en estos momentos están en proceso y a punto de terminarse. Lo deseable sería que esta gira del “adiós” lo hicieran juntos Ordaz Coppel y Rocha Moya. Sería sin duda un excelente mensaje de que en Sinaloa prevalece la civilidad y que quedó atrás la contienda electoral. Habrá que ver los tiempos de Rocha Moya. Porque es cuestión de horas para que anuncie la conformación de su gabinete. Y eso lo mantiene ocupado.