Al alcalde Juan Fierro no se le ve prisa para nombrar al sustituto de Alfredo Padilla

Se enganchó. No le gustó al alcalde electo de El Fuerte, Gildardo Leyva, que algunos digan que está lanzando la convocatoria a los fortenses para que se apunten con el fin de participar en el proceso de designación de los directores del Instituto Municipal de las Mujeres, Turismo y Desarrollo Económico porque “no tiene gente”. En sus redes sociales les respondió “por única vez” a los que pretenden “desacreditar el proceso”, emulando a algunos que se excusan con esa frase hecha para no meterse más en vericuetos. Eso es falso, sentenció. Engallado, dice que hay tanta gente que hay un equipo sensible, estratégico e inteligente que les dio el triunfo, pero que por poco se les va de las manos frente al empresario Vicente Pico, que se quedó por 900 votos. Para demostrar que tiene gente, Leyva anunció la designación de Ernesto Parra como cronista oficial de El Fuerte, quien ya es su asesor de cabecera en el tema cultural. Todavía no toma posesión y algunos ya le están tomando la medida porque con esa actitud da la impresión de que es de “mecha corta” o ya anda “envalentonado”.

Buscapiés. Algunos nombres que han surgido para el gabinete del alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, no fueron del agrado de muchos ahomenses. Si los nombres empezaron a ser filtrados para ver la reacción de los ahomenses, esta no fue la mejor. Nadie le encuentra sentido a que Raúl Pérez sea perfilado como gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome y que se ubique a Jaime Romero como director general de Obras Públicas y Servicios Municipales. Algunos dicen que ni en los perfiles dan. Lo cierto es que hay voces que aseguran que no hay que comer ansias porque todavía a Vargas Landeros le cuelga para dar a conocer quiénes se sacrificarán con él para elevar el nivel de vida de los ahomenses. Ver para creer.

Las fallas. El que anda muy enojado es el regidor electo del Partido Sinaloense en Ahome, Carlos Roberto Valle Saracho, en virtud de que el servicio 071 de la Comisión Federal de Electricidad prácticamente es inoperante. Lo que pasa es que en el sector donde vive se fue la luz desde el domingo y aún ayer andaba batallando para tan siquiera reportar el hecho. Así como él había muchos que no pudieron dormir por el calorón en el interior de sus casas, además porque se corre el riesgo de que sus alimentos se echen a perder si es que no se les perdió ya.

La pedrada. Bien le queda el dicho aquel de que le dan la mano y agarra la pata al presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox. Cuando menos es el comentario generalizado que hay luego de que la comuna le entregó en comodato un terreno para construir la Casa Cultura Jurídica en el fraccionamiento Diamante. Cuando el alcalde Fierro fue a realizar la entrega, Polo Palafox ahora le pidió que bardearan el terreno. Es obvio que eso no les va a cumplir Fierro, pero que tal cuando entre Gerardo Vargas Landeros, ya que muchos dan por seguro que se lo va a pedir.

Culebra en el agua. Dicen que al alcalde de Ahome, Juan Fierro, no se le ve mucha prisa para nombrar al sustituto de Alfredo Padilla como director de Comunicación Social. Padilla le renunció a unos días de iniciar el proceso de transición. Se habla que Fierro está abierto a la posibilidad de que con lo que hay se termine la administración sin hacer ese nombramiento que solo tendría efecto lo que resta de septiembre y octubre y buenas noches doña Chuy, como dicen en el rancho. Lo que sí es que muchos ven culebra en el agua con la salida de Padilla e, incluso, aseguran que es posible que más temprano que tarde le tomen la palabra de lo que escribió en su carta de renuncia: estar a las órdenes para cualquier aclaración.