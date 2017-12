Al alcalde culichi le falta un organizador de agenda

¡Sin avisar! A quien le urge un organizador de agenda y eventos es alcalde de la capital sinaloense, Jesús Valdés Palazuelos, quien nuevamente dejó vestidos y alborotados autoridades estatales en un evento público, el cual había retrasado por dos meses, ya que señalaba que quería estar presente en la entrega de reconocimientos a policías municipales capacitados en temas de violencia de género por el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (Cepavif). Esto causó la molestia de los presentes y de personas allegadas a su equipo de trabajo por lo que urge un coordinador de sus giras que pueda avisarle al alcalde de los compromisos que tiene con la ciudadanía y servidores públicos. Interesados en la chamba pueden comunicarse al teléfono 7 58 0001.Se busca un paraguas de gran tamaño y de material resistente para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag), pues con eso de que les llueven las quejas y denuncias por el mal servicio que se le brinda a la ciudadanía. Si tienes el producto tan anhelado favor de echarle el grito a la chaca de la Jumapag, Paula Elena Gil, al teléfono 871 1857.Se busca buen precio y de calidad porque se comparará a mayoreo.Se requiere con urgencia unas buenas lámparas de petróleo, de esas que se usaban en la antigüedad, pa’ la raza del ejido Rosales, El Fuerte, pues no encuentran la luz por las noches o por las madrugas que salen a chambear o a estudiar, ya que no cuentan con ninguna lámpara que funcione correctamente y sufren de constantes asaltos por maleantes, perdiendo lo poco que ganan en sus chambas. Si usted cuenta con estas lamparitas sin importar que sean viejitas, favor de echarle el ‘fonazo’ a Jesús Eduardo Villegas Orduño, ‘dire’ de Servicios Públicos del municipio de El Fuerte, al 698 893 0320, extensión 117, pa’ que ponga unas cuantas lámparas por todo el pueblo.Se busca raza que sea paciente y con suficiente tiempo libre para que pueda recorrerse todo el centro de la ciudad de Guamúchil y le explique a la raza el reglamento de Tránsito, para evitar embotellamientos y accidentes entre conductores y peatones, pues las calles están llenas de naves y mucha gente todavía se pone a apartar estacionamiento viendo el tremendo caos que hay. Si te interesa dar las explicaciones, échale una llamada al ‘chaca’ de Tránsito, Nedel Ruiz, al 673 732 3930.El delegado de Vialidad y Transporte en la zona sur, José Vallejo, señala que se intensificaron los operativos para detectar a conductores del transporte público que están fuera del reglamento o que comenten infracciones, como el utilizar el celular mientras conducen. El propósito está bien, pues en estas fechas se incrementa el aforo vehicular y es de todos conocidos que no cuentan con los suficientes inspectores para estar al pendiente del quehacer de los choferes. Por tal motivo, se solicita raza gente que le apoye en las inspecciones, porque si los choferes de camiones urbanos hacen y deshacen en las avenidas, se ve difícil que meta en cintura a los gremios de taxistas y pulmoneros. Los apuntados pueden buscarlo en la delegación o marcarle al ‘fon’ 669 915 5105.