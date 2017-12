Al alcalde culichi le urgen compradores

¡Se solicita un comprador de bienes! Quien no tuvo ningún comprador para dos terrenos que pertenecen al municipio fue el alcalde de Culiacán Jesús Valdés Palazuelos, a quien le urge que se concrete la venta, puesto que los 8 millones de pesos que solicita por las propiedades son para pagar a los jubilados antes de que concluya el año. Inmobiliarias y compradores de bienes raíces, pueden comunicarse al teléfono del Ayuntamiento, 7 58 01 00.Urgen cascos y rodilleras pa’ la raza de Los Mochis, pues con tanto desperfecto en el pavimento de varias vialidades de esta ciudad, no salen del piso con las caídas y tropezones que se dan con cada metro cuadrado. Si usted tiene unos buenos cascos y rodilleras, por favor comuníquese de inmediato con el ‘dire’ de Obras y Servicios Públicos del municipio de Ahome, Josué Jacinto Sánchez Ruelas, al (668)8165006, para que sea él mismo quien les lleve o las coloque en varios puntos de Los Mochis.Más teléfonos. A los que traen locos con tantas llamadas son a los trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, más al gerente Fernando Nájar, con eso de que el agua corre por todos lados debido a las fugas. Sería bueno que pensaran contratar otra línea el año entrante, para ver si así le dan atención a la raza de los ranchos. Mientras eso pasa, les dejamos el número para que sigan intentando, 6737350831.Se busca investigador privado en el municipio de Rosario, ya que es urgente encontrar al o los culpables de que la fuente ubicada en la glorieta, por la calle 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, amaneciera llena de espuma. Interesados, favor de ponerse en contacto con Marcelino Guzmán Caropreso, director de la Policía y Tránsito Municipal de Rosario, al 01-694-95 2-04-10, debido a que sus muchachos no se dieron cuenta de quiénes eran los responsables, y urge encontrarlos para evitar que vuelvan a hacer de las suyas.El departamento de Obras y Servicios Públicos en Guasave invita a la sociedad en general a unirse al Velatón, que se estará realizando hasta el viernes 22 de este mes. Lo que se pretende es juntar la mayor cantidad de velas y veladoras posibles para colocarlas en las calles de la ciudad que no tienen alumbrado público. La idea es que la ciudad se vea hermosa, iluminada a la luz de las velas, sobre todo en Nochebuena, porque de plano no se tiene lana pa’ arreglar las luminarias. Si quieres donar, échale el ‘fonazo’ al ‘chaca’ del departamento, Francisco Miguel Retamoza, al teléfono 871 87 09.