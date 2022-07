No hace muchas estaciones atrás, mi vida se basaba en aprender, conocer, ganar, triunfar, brillar. Pero, con el final del invierno, mi cuerpo se ha convertido en lluvia, y pierdo todo. Pierdo mis plumas, las llaves, la mochila, mis , mi esencia, mi sangre, mi piel, el cariño, el amor. Mi cuerpo desborda estrés. Vivo en constante frenesí. Me preocupa el no hacer “nada”. Me preocupa el hacer “todo”, y no tener tiempo para hacer “nada”. Me agradaba el convivir con otros seres humanos, ahora eso me disgusta, y es que ellos seguro me odiaran.

“¿Por qué habla tanto?”, “¿Por qué dice eso?”, ¿Por qué hizo esa expresión”? -pensaran. Dudo de mi capacidad, soy incapaz de pensarme amada y amando. Corro para llegar a tiempo a lugares en los que poco importa si estoy o no. Me cae el amanecer estudiando. Contemplo el anochecer meditando. Despierto. Podcast de motivación. Música. Trabajo. Clientes difíciles. Risas con compañeros. Salida habitual a conversar del día a día. Contestar mensajes para intentar tener una vida social. Leer. Ver una serie. Estudiar. Dormir. Me mantiene en pie el imaginar una vida sin culpas, en paz y en libertad. El saberme amada. El saber amar. Dedicar mi vida a las letras, al arte, a leer, a que me lean.

Un día saldré de este círculo que parece no tener fin. Andaré entre bosques encantados, charlaré con animales, nadaré entre olas sin fin. Vagaré en bibliotecas antiguas y laberintos sin fin. Pero mientras la eterna mala racha dura; mientras los oscuros inviernos pasan frente a mí, pierdo todo El reloj, la libreta, el avión, dinero, el trabajo, mis letras, mis libros, mis inspiraciones, mis memorias, mis tintas, mis notas, el autobús, mis amigos, mi familia y mi confianza.