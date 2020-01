Al escándalo y falta de resultados

Lo que nos faltaba. Una cosa es no dar resultados. De ser una administración de improvisados. Y la otra es lo que se acaba de hacer público de que en el Gobierno Morenista de Mazatlán no se respeta a las mujeres. Y ya seis trabajadoras del municipio presentaron una denuncia de acoso sexual y represión laboral. En este caso está involucrado ni más ni menos que el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura. En la denuncia se afirma que Flores Segura protege al coordinador del Tribunal de Barandilla, Eleazar Mendoza, acusado directamente por las seis mujeres. Antes de llegar a la denuncia formal, las mujeres acudieron con Flores Segura para pedirle una solución y retiraran de inmediato a quien acusaban. La respuesta fue que se dejaran de denuncias. Y comenzó la persecución laboral en contra de esas mujeres. El caso llegó hasta el alcalde Luis Guillermo Benítez, quien se supone dio la orden para que fuera retirado el coordinador del Tribunal de Barandilla. ¿Y qué creen? Flores Segura se pasó por el “arco del triunfo” la supuesta instrucción del alcalde. El escándalo de acoso sexual contra mujeres en la administración municipal podría agarrar vuelo. No solo las seis mujeres que laboran en el Tribunal de Barandilla podrían haber sufrido acoso sexual. Lo lamentable de esta situación es que de confirmarse las acusaciones de acoso contra mujeres, estaríamos frente a una de las peores administraciones municipales jamás tenida en Mazatlán.

Malas costumbres. El titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla, ya inició una investigación para confirmar si nueve funcionarios municipales en activo en horario laboral abandonaron sus oficinas para acudir a un evento proselitista que encabezó la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky. Los morenistas caen en las mismas maniobras que por tantos años han criticado a los demás partidos políticos. Utilizan en acarreo y promueven que sus funcionarios acudan a eventos proselitistas en horario laboral. En Mazatlán, desde el alcalde hasta el más humilde colaborador hacen todo lo contrario de lo que en México dice y dice el presidente López Obrador. Aquí lo hacen quedar mal.

Entendieron el mensaje. El desayuno convocado por el exsenador Aarón Irízar en Guamúchil resultó más bien un encuentro de familias. Por parte del invitado, el senador Mario Zamora, se destacó la necesidad de cerrar filas en torno al gobernador Quirino Ordaz Coppel y marchar juntos en unidad. No es momento de perder el tiempo. Tenemos al gobernador mejor calificado nacionalmente y ha impuesto una nueva forma de hacer política cerca, muy cerca de la gente.

La polémica que viene. Si la remodelación del malecón provocó polémica. Si la remodelación en proceso de la avenida Rafael Buelna está en medio de la polémica. Lo que viene con la remodelación de la avenida Camarón-Sábalo será sin duda de pronóstico. En el caso de la obra en la Buelna, los propietarios de negocios ubicados en esa zona lo único que están demandando es información. No están en contra. Solo quieren saber cómo quedará, por ejemplo, el caso de los estacionamientos. El tiempo es otro tema que debe de precisarse. Y responder a la pregunta: ¿Por qué no están laborando las 24 horas continuas? En el caso de la avenida Camarón-Sábalo, tal vez los hoteleros están conscientes de los beneficios que traerá. Pero en el ínter habrá que ver cómo se ponen los cocolazos.