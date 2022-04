Al exfuncionario de Conapesca cesado por corrupción, ya era investigado

audima

Conapesca y la corrupción. El caso del hoy exdirector de Inspección y Vigilancia de Conapesca sorprendido en actos de corrupción no es poca cosa. El capitán de Marina retirado Arturo Almeida ocupaba un puesto clave para la actividad pesquera del país. Ni más ni menos estaba como encargado de ejercer la vigilancia en nuestros mares y costas. Estaba encargado de aplicar la ley y reglamentos para combatir la pesca ilegal. No era por tanto un funcionario más de Conapesca. Almeida era el “puente” entre la Secretaría de Marina y Conapesca en todos los operativos tendientes a imponer orden y respeto a la ley en el sector pesquero. El 31 de marzo se conoció públicamente que Almeida, acompañado de otras dos personas, intentó extorsionar a una empresa pesquera de Mazatlán. Pero no era la única vez que cometía ese ilícito. Ya el comisionado de Conapesca, Octavio Almada, sabía en lo que andaba su director general de Inspección y Vigilancia. Hasta el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, llegaron las denuncias de extorsión que estaba cometiendo el capitán retirado Arturo Almeida. Se dice que el mismísimo secretario de Marina giró la instrucción al titular de Conapesca para que cesara a Almeida. Y se ordenó el cese. Y el 31 de marzo, el cese se aplicaría. Precisamente ese día fue cuando estalló el escándalo. No es nuevo que el área de Inspección y Vigilancia de Conapesca esté envuelta en hechos de corrupción. Y más en los últimos meses cuando por ahorrar recursos, las percepciones de quienes laboran en Conapesca han sido castigadas. Una mal entendida austeridad puede ser un elemento que detone aún con mayor fuerza los actos de corrupción.

Qué caso tiene. Si se trata de documentar las ilegalidades, bien por el PAN. Pero las denuncias por el uso de autos oficiales, de recursos públicos en el “acarreo” de gentes al acto político de Morena en Culiacán para promover la consulta pública, está destinada a quedar ahí, archivada. Es más, este domingo se quedarán paralizados cuando sean testigos de lo que está preparando el Gobierno del Estado y los municipios gobernados por Morena, porque aquí lo que se trata es de una “elección de estado”. Dueños de prácticamente todas las instancias judiciales y con un Instituto Nacional Electoral contra la pared, los gobernantes de Morena, fieles a la doctrina de López Obrador, mandarán al “diablo” a todas las instituciones y volverán una y otra vez a violar la ley. Están con esta consulta que el pueblo no pidió, haciendo el juego del “Tío Lolo”. Recibieron la orden de meter votos a todas las urnas a como diera lugar, sin detenerse en gastos. Y así lo harán.

Semana Santa a la vista. Para los destinos de playa en Sinaloa, particularmente Mazatlán, lo que viene es una oportunidad para los prestadores de servicios turísticos de mejorar las condiciones económicas golpeadas por la pandemia. Ya se constató que en las aglomeraciones que se observaron en carnaval, las disposiciones de salud desaparecieron. Lo que viene en Semana Santa, será igual o peor. Ya pareciera que la pandemia se resolvió. Que ya no hay Covid-19. Los hoteleros de Mazatlán lanzan campanas a vuelo. Para ellos es la oportunidad de ganar más. Para los comerciantes de playa será una bocanada de oxígeno. Lo mismo que para el transporte público, particularmente a quienes prestan sus servicios en la zona turística. El operativo de vigilancia y resguardo de bañistas arrancará desde hoy mismo en Guasave. En este operativo participarán diversas autoridades de seguridad y la Marina. Todos estarán a prueba.

