Al garete. Integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Jornaleros Agrícolas que están ubicados en Estación Bamoa quedaron al garete luego de que, al reubicar el gobierno algunas dependencias al espacio que ellos ocupaban en el sindicato, simplemente los dejaron volando y ahora no tienen ni siquiera un espacio para oficinas. De esta problemática nadie dice nada, pues se trata de tapar cualquier situación que pueda afectar al gobierno municipal, pero no es bueno que paguen justos por pecadores. Habría que ver si Candelario Beltrán o Elías Muñoz, que son los eternos representantes de la CTM, alzan la voz para pedir que se les respeten sus derechos, aunque lo vemos difícil porque son de los que le aplauden todo al gobierno.

La duda. Y la que de plano es buenísima para salirse por la tangente al ser cuestionada sobre si están o no equivocadas en las acciones que han implementado tras la declaratoria de alerta de género para cinco municipios es la titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres Reyna Araceli Tirado Gálvez. La funcionaria estatal se limitó a contestar que desde esa dependencia hay una ley que les marca responsabilidades y facultades, que para eso cuentan con unidades itinerantes que recorren los 18 municipios de Sinaloa con sicólogas, trabajadoras sociales y programas como los centros de desarrollo municipal para brindar atención de todo tipo a las víctimas de violencia. De los señalamientos que ha habido por los cursos de maquillaje para mujeres y esterilización de mascotas simplemente nada quiso decir.

¿Y la justicia? Ayer los diputados locales encabezados por Marco Antonio Osuna, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, se reunieron con integrantes de los colegios de abogados para retomar el tema que tiene que ver con la construcción de un nuevo centro de justicia penal. El evento sirvió para analizar el tema de la impunidad pero también fue una especie de muestreo y acercamiento del diputado de Juan José Ríos, quien aspira a ser diputado federal por los municipios de Guasave, El Fuerte y Choix. De Osuna Romero se comenta que por sus orígenes puede buscar esa posición tanto por el Distrito 04 como por el 02, que tiene su sede en Ahome, donde ya fue presidente del PRI.

Rally. A propósito de los diputados, algunos de ellos estaban eufóricos por la participación que tuvieron en la Ruta Pacífico que se realiza en el municipio de Cosalá y alguien comentó que no era necesario que los amantes de los autos fueran tan lejos para conducir vehículos todo terreno pues en Guasave hay algunas calles en las que fácilmente pueden realizar las mismas maniobras que hacen en caminos complicados, y si no, los legisladores pueden tratar de conducir en un día de lluvia por los bordos del canal 27 e incluso en el canal Aceitunas para que saquen sus dotes de buenos conductores, claro, asumiendo que pueden salir de los lodazales que han dejado las lluvias y que no atiende el personal de Servicios Públicos.